Después de salir del batallón en el que estaba asignado, matan a miembro de las FF AA

Olancho, Honduras.- Un miembro de las Fuerzas Armadas de Honduras perdó la vida de manera violenta, la tarde del martes, en la ciudad de Juticalpa, en el departamento de Olancho.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:00 de la tarde, alrededor de una media hora después de haber salido de la unidad militar a la que éste estaba asignado.

El fallecido respondía en vida al nombre de Ángel Pastor Carías Macías, de 60 años de edad, con domicilio en la ciudad de Juticalpa, y originario del municipio de Manto, siempre en ese departamento.