Después de salir del batallón en el que estaba asignado, matan a miembro de las FF AA

Olancho, Honduras.- Un miembro de las Fuerzas Armadas de Honduras perdó la vida de manera violenta, la tarde del martes, en la ciudad de Juticalpa, en el departamento de Olancho.
El hecho ocurrió alrededor de las 5:00 de la tarde, alrededor de una media hora después de haber salido de la unidad militar a la que éste estaba asignado.
El fallecido respondía en vida al nombre de Ángel Pastor Carías Macías, de 60 años de edad, con domicilio en la ciudad de Juticalpa, y originario del municipio de Manto, siempre en ese departamento.
Ángel Carías era sargento primero auxiliar de las Fuerzas Armadas de Honduras, asignado al 16 Batallón de Infantería, localizado en la aldea El Bijagual, en el término municipal de Juticalpa.
El martes, Carías Macías tomó su motocicleta y salió del Batallón, para dirigirse a su casa, a unos 20 kilómetros de ese destacamento militar. Antes de llegar a su casa, sicarios en motocicleta lo interceptaron y le dispararon en múltiples ocasiones.
El militar se desplomó sobre su moto, falleciendo casi en el instante, a plena luz del día. Mientras los sicarios huyeron del lugar, tras haber logrado su cometido.
Al lugar llegaron socorristas, para ver si podían hacer algo para salvarle la vida, pero él ya había expirado. Ángel Carías portaba su uniforme color caqui y una chaqueta verde olivo, distintivos de la institución castrense.
Su cuerpo fue levantado por personal del Ministerio Público (MP), destacado en Juticalpa, y por la Policía Nacional (PN), para luego ser trasladado a la capital, para realizarle la autopsia médico legal. Horas después le fue entregado a sus parientes quienes lo llevaron hacia su natal departamento de Olancho.