Fiscalía pide a FFAA expediente por sabotaje electoral e informes de sanciones a militares

Oficiales no leales a <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/mp-solicita-juramentar-perito-investigar-denuncias-roosevelt-hernandez-HO29720546" target="_blank">Roosevelt Hernández</a> y a Valerio Ardón —por considerarlo, por un lado, una continuación de su antecesor y, por otro, un hombre de confianza de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/fotogalerias/honduras/asi-fue-noche-juan-orlando-hernandez-salio-de-la-carcel-estados-unidos-donald-trump-HP29378539" target="_blank">Juan Orlando Hernández</a>, condenado en Estados Unidos por narcotráfico y liberado por un indulto presidencial— también señalan como saboteadores del proceso electoral a los entonces coroneles Raúl Alexis Fuentes Borjas y Otoniel Gross Castillo.Hasta el momento la fiscalía solo había mostrado interés en llevar ante la justicia a los civiles involucrados en el sabotaje de las elecciones primarias y generales, sin embargo con este requerimiento a Valerio Ardón estaría tratando de sentar un precedente con los militares.