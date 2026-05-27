Que sigan los Libres con los bochinches, mejor para las escuelas

SALA. A Rebeca no le salió ni la chula en su pretensión de apoderarse de la tal Sala de lo Constitucional. Su otrora alera, Odalys Nájera, le comió el mandado.

BILLETE. Al Tommy no le tembló la mano para deducirle más de 700 mil yucas a los diputados bochincheros y paracas. Lo bueno es que todo ese billete va para las escuelas y patronatos. Que sigan con los relajos entonces.

MISAS. En esas redes retumban fotos sobre presuntas misas de transportistas de carga pesada y el dueño de Libre para coordinar tomas de carreteras. Y esto que el “papi” le está apoyando su canal.

BONO. También circulan audios de dirigentes del sector taxi ligados a Libre, anunciando tranques de calles y sepa Judas qué más, si la racha no les aprueba un bono en menos de lo que canta un gallo.

JUICIOS. Bueno, ahora que Carlitos Ledezma llegó a entregar los expedientes de los juicios políticos al MP, ya no habrá excusas para que le caigan con requerimientos fiscales a Johel, Marlon y Mario.

DELITOS. Los tres tienen un rosario de delitos -electorales, civiles y hasta penales- tan solo comparados con cualquier ilustre del Cartel del Diablo o de la banda de los “illuminati”.

CONDICIÓN. El tal Redondo, como todavía no le cae el veinte que ahora es don nadie, mandó un gran tamagás a los dominios de Pablo Emilio, condicionando su declaración ante el MP. O le mandan el expediente a su casa o no declara.

ARREGLOS. Cualquier chusco mal pensado creería que bajo-bajo hay arreglos para que ningún achichincle de Mel Zelaya vaya a parar al mamo, porque todos andan más frescos que una lechuga y hasta siguen de bufones.

AMPARO. Tan envalentonados andan que el mentado Johel Zelaya hasta presentó ayer un amparo ante los recintos de la diosa Temis exigiendo su restitución ipso facto, si no, ya van a ver.

FONDO. Dos nuevas masacres solo ayer, la una cerquita de la otra, lo que despeja cualquier duda de que el país ha tocado fondo en materia de inseguridad.

INCLUIR. Bueno, y en esas cadenas perpetuas a los criminales, ¿también van a incluir a los policías picaritos que están coludidos con ellos? Jamás se volvió a hablar siquiera de la depuración. Xiomara y Tavo Sánchez reintegraron a todos los depurados.

ÉXITO. La cosa tiene que ser pareja si se quiere tener éxito en el combate de la violencia y la criminalidad. Y, el que no crea, que le pregunte a Rudolph Giuliani cómo hizo cuando se convirtió en alcalde de Nueva York.