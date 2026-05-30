Sicarios acribillan a balazos a motociclista en la colonia a San Juan de Guaimaca

Tegucigalpa, Honduras.- Un motociclista fue asesinado a balazos por desconocidos cuando circulaba por una calle de tierra de la colonia San Juan del municipio de Guaimaca, Francisco Morazán. El fallecido fue identificado por las autoridades como Antonio Reyes, de 35 años de edad. Informes preliminares establecen que los criminales interceptaron a la víctima quienes le dispararon en reiteradas ocasiones y luego se dieron a la fuga.

Reyes quedó tirado boca arriba por lo que personas que transitaban por el sector lo subieron a la paila de un vehículo para trasladarlo a un centro asistencial; sin embargo, expiró a los pocos minutos. De forma preliminar se dio a conocer que Antonio Reyes intentó huir de los homicidas, pero fue alcanzado por los disparos que le quitaron la vida. En el lugar de la escena del crimen de contabilizaron alrededor de doce casquillos de armas automáticas, los que quedaron esparcidos en el lugar del sangriento hecho.