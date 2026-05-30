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Sicarios acribillan a balazos a motociclista en la colonia a San Juan de Guaimaca

Personas desconocidas interceptaron y asesinaron al conductor de motocicleta cuando circulaba por una calle de tierra de la colonia San Juan de Guaimaca

  • Actualizado: 30 de mayo de 2026 a las 15:22
Sicarios acribillan a balazos a motociclista en la colonia a San Juan de Guaimaca

Personas que circulaban por el sector intentaron ayudar para salvarle la vida a Antonio Reyes, pero lamentablemente expiró debido a que los disparos le dañaron órganos vitales.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Un motociclista fue asesinado a balazos por desconocidos cuando circulaba por una calle de tierra de la colonia San Juan del municipio de Guaimaca, Francisco Morazán.

El fallecido fue identificado por las autoridades como Antonio Reyes, de 35 años de edad.

Informes preliminares establecen que los criminales interceptaron a la víctima quienes le dispararon en reiteradas ocasiones y luego se dieron a la fuga.

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Reyes quedó tirado boca arriba por lo que personas que transitaban por el sector lo subieron a la paila de un vehículo para trasladarlo a un centro asistencial; sin embargo, expiró a los pocos minutos.

De forma preliminar se dio a conocer que Antonio Reyes intentó huir de los homicidas, pero fue alcanzado por los disparos que le quitaron la vida.

En el lugar de la escena del crimen de contabilizaron alrededor de doce casquillos de armas automáticas, los que quedaron esparcidos en el lugar del sangriento hecho.

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Mientras que la motocicleta en la que se transportaba el fallecido, quedó en medio de la maleza a la orilla de la calle.

Las autoridades policiales investigan las causas y responsables de cometer el crimen en contra del motociclista.

Mientras que equipos de la Dirección Policial de Investigaciones y Ministerio Público realizaron las acciones para reconocer y levantar el cuerpo del fallecido para trasladarlo a la morgue de Medicina Forense en la capital.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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