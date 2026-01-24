Hallan muerto a motociclista a la altura del desvío de Orica, Francisco Morazán

La víctima fue identificada como Antonio Zúniga , de aproximadamente 40 años de edad, quien residía en la colonia San Juan de Guaimaca.

Orica, Honduras.- Un hombre perdió la vida la mañana de este día en la carretera RN-15, a la altura del kilómetro 81, antes de llegar al desvío hacia Orica , en el municipio de Guaimaca , Francisco Morazán, zona central de Honduras.

El fallecido se conducía a bordo de una motocicleta al momento del hecho.

Según la información recabada en el lugar, el cuerpo del motociclista fue hallado sin vida en una cuneta de la carretera, lo que alertó a conductores que transitaban por la zona y dieron aviso a las autoridades.

Hasta el momento, se desconocen las causas exactas del accidente, ya que las autoridades no han confirmado si Zúniga perdió el control del vehículo o si otro factor influyó en el fatal desenlace. El hecho se mantiene bajo investigación.

Elementos de la Policía Nacional y cuerpos de socorro se desplazaron hasta el sitio para acordonar el área y realizar el levantamiento correspondiente, mientras se desarrollan las diligencias para esclarecer cómo ocurrió el incidente.