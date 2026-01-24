Las impactantes imágenes del accidente en el que murió una menor en Jesús de Otoro

La vida de una adolescente de apenas 16 años de edad, se apagó tras un fatídico accidente que involucró a dos buses. El choque se registró en la aldea La Angostura, en el municipio de Jesús de Otoro, en el departamento de Intibucá.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, la menor que falleció fue identificada como Haymar Pineda, quien viajaba en un autobús en el que se conducían alrededor de 40 pasajeros.
Al lugar llegaron miembros del Cuerpo de Bomberos, quienes al tratar de brindarle primeros auxilios, confirmaron que la niña ya no tenía signos vitales.
Tras el accidente se notificó que otra persona resultó herida y que fue trasladada hacia un centro asistencial de la zona, con la finalidad de que reciba atención médica.
Sobre la otra unidad involucrada en el accidente, las autoridades informaron que viajaban al menos unas 20 personas y que afortunadamente, ninguna resultó con heridas.
La escena fue resguardada por las autoridades correspondientes, quienes procedieron a realizar el levantamiento cadavérico de la menor.
Los pasajeros de ambas unidades quedaron en shock tras sentir el fuerte impacto, pero sobre todo, por la pérdida humana que resultó.
Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) iniciaron las investigaciones en el sector para deducir responsabilidades y determinar las causas técnicas que provocaron que estas dos unidades de transporte colisionaran de forma tan violenta en una de las carreteras del occidente.
El hecho ha causado conmoción en redes sociales, donde los usuarios opinan que estos accidentes usualmente "son causados por culpa de los conductores". "No es la carretera, son los conductores que abusan de la velocidad".
No obstante, otros consideran que esta carretera también necesita mayor atención por parte de las autoridades, debido a que se han registrado varios accidentes en la misma zona. "Mientras no hagan los bordos seguirán esos accidente. Esas carreteras necesitan más señalización", son algunos de los comentarios que se leen en redes.