Adolescente muere en brutal choque entre dos buses en Jesús de Otoro, Intibucá

Según el reporte preliminar, la víctima respondía en vida al nombre de Haymar Pineda , quien se conducía en una de las unidades que impactó.

Intibucá, Honduras.- Una adolescente de tan solo 16 años, perdió la vida tras un brutal choque entre dos autobuses. El accidente se registró este sábado 24 de enero a la altura de la aldea La Angostura, en el municipio de Jesús de Otoro , en el departamento de Intibucá , en el occidente de Honduras.

Al recibir la alerta, miembros del Cuerpo de Bombero se desplazaron de inmediato al lugar del accidente, sin embargo, al intentar brindarle los primeros auxilios a la menor, confirmaron que falleció debido a la gravedad de las heridas. Además, tuvieron que sacar su cuerpo de entre los amasijos de hierro.

En cambio, la otra persona que resultó afectada por el accidente, presenta graves heridas, por lo que fue trasladada por paramédicos hacia un centro asistencial cercano.

Según los reportes preliminares, en el primer autobús se trasladaban 40 personas; de ellas, 38 lograron salir ilesas, mientras que en la otra unidad involucrada en el choque, se conducían alrededor de 20 pasajeros que afortunadamente, también resultaron ilesos.

Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) también llegaron a la zona para realizar las indagaciones del hecho y determinar cómo ocurrió el accidente y si habrá que deducir responsabilidades a los conductores de las unidades de transporte.