Mujer muere atropellada por motociclista en La Ceiba

La Ceiba, Honduras.- Un trágico accidente de tránsito se registró la mañana de este martes en la carretera CA-13, a unos 200 metros de la posta policial de Bonito, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida. En el hecho perdió la vida una mujer que, al no portar documentos personales, fue reportada inicialmente como desconocida. De acuerdo con versiones preliminares, la víctima intentó cruzar la vía cuando fue embestida por un motociclista que circulaba por el sector.

Vecinos de la zona indicaron que la fallecida era una persona en situación de calle y que residía en la colonia Roberto Padilla, información que está siendo verificada por las autoridades.

El motociclista involucrado resultó con heridas de consideración y fue trasladado de emergencia a un centro asistencial, donde permaneció bajo observación médica.

Al lugar del accidente se desplazaron agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), quienes realizaron el respectivo informe para determinar las causas del hecho y establecer responsabilidades.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Aumento de muertes viales en 2026

Este nuevo fallecimiento se suma a la alarmante cifra de muertes por accidentes de tránsito registrados en el país durante los primeros días de 2026. De acuerdo con reportes oficiales de la DNVT, en los primeros 11 días del año se contabilizan al menos 49 personas fallecidas en distintos hechos viales a nivel nacional.