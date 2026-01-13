  1. Inicio
  2. · Sucesos

A su casa llegan a matar a hombre en la aldea La Cuesta de la capital

Sujetos fuertemente armados ingresaron a la vivienda de la víctima y acabaron con su vida de varios impactos de bala. La Dirección Policial de Investigaciones indaga sobre el hecho

  • Actualizado: 13 de enero de 2026 a las 08:16
A su casa llegan a matar a hombre en la aldea La Cuesta de la capital

Elementos de la Policía Nacional llegaron a la escena del crimen tras reportarseles el hecho.

 Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue asesinado de manera violenta la noche del lunes, luego de que pistoleros fuertemente armados irrumpieron en su vivienda y le dispararon en repetidas ocasiones, en un hecho registrado en la aldea La Cuesta, en la capital.

De acuerdo con informes preliminares, los atacantes ingresaron a la vivienda cuando la víctima se encontraba descansando y, sin mediar palabra, le dispararon hasta quitarle la vida, para luego huir con rumbo desconocido.

Donan órganos de Andrea, migrante hondureña que fue atropellada por conductor ebrio en EE UU

El ocupante fue identificado como Rudy Esaú Juanes Colindres, de 28 años, quien, según se conoció, había regresado al país hace aproximadamente un año tras ser deportado de los Estados Unidos

Agentes policiales se desplazaron al lugar para acordar la escena del crimen, mientras personal de Medicina Forense realizaba el levantamiento del cadáver e iniciaba las diligencias correspondientes. Hasta el momento, no se reportan capturas relacionadas con este hecho violento.

Este crimen se suma a la ola de violencia que continúa afectando al país. Según cifras de la Secretaría de Seguridad, durante la primera semana de enero de 2026 se registraron al menos 45 homicidios a nivel nacional.

Hallan el cuerpo de niña ahogada en el río Ulúa

Los datos, publicados en la plataforma del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), indican que entre el 1 y el 8 de enero se contabilizaron 45 personas asesinadas en distintos sectores del territorio hondureño, lo que representa una reducción en comparación con el mismo período del año anterior.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias