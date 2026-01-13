A su casa llegan a matar a hombre en la aldea La Cuesta de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue asesinado de manera violenta la noche del lunes, luego de que pistoleros fuertemente armados irrumpieron en su vivienda y le dispararon en repetidas ocasiones, en un hecho registrado en la aldea La Cuesta, en la capital. De acuerdo con informes preliminares, los atacantes ingresaron a la vivienda cuando la víctima se encontraba descansando y, sin mediar palabra, le dispararon hasta quitarle la vida, para luego huir con rumbo desconocido.

El ocupante fue identificado como Rudy Esaú Juanes Colindres, de 28 años, quien, según se conoció, había regresado al país hace aproximadamente un año tras ser deportado de los Estados Unidos Agentes policiales se desplazaron al lugar para acordar la escena del crimen, mientras personal de Medicina Forense realizaba el levantamiento del cadáver e iniciaba las diligencias correspondientes. Hasta el momento, no se reportan capturas relacionadas con este hecho violento. Este crimen se suma a la ola de violencia que continúa afectando al país. Según cifras de la Secretaría de Seguridad, durante la primera semana de enero de 2026 se registraron al menos 45 homicidios a nivel nacional.