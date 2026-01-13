  1. Inicio
Hallan el cuerpo de niña ahogada en el río Ulúa

La pequeña bañaba junto a otros menores y familiares cuando fue arrastrada por la corriente del río. Ayer fue encontrada por una lancha varios kilómetros abajo

  • Actualizado: 13 de enero de 2026 a las 06:32
María Sofía Cartagena Hernández fue arrastrada por el río Ulúa desde el domingo

 Edwin Ordóñez

San Pedro Sula, Honduras.- El dolor embarga a la familia de María Sofía Cartagena Hernández, de 9 años, luego de que se confirmara el hallazgo de su cuerpo tras ser arrastrado por las corrientes del río Ulúa, en el sector de Urraco Pueblo, El Progreso, Yoro.

Autoridades del Cuerpo de Bomberos indicaron que la tragedia comenzó a las 3:00 pm del domingo pasado, cuando la niña se sumergió al momento de que bañaba a orilla del río, a donde llegó en compañía de sus familiares.

Señalaron que desde entonces emprendieron la búsqueda junto con familiares y vecinos, pero que lastimosamente la esperanza de encontrarla viva se vio interrumpida la tarde de ayer luego de que personas a bordo de una lancha la encontraran a orilla del río, kilómetros abajo de donde fue arrastrada.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, más de 30 personas, organizadas en equipos, participaron en las labores de rastreo, además de los equipos de rescate del Cuerpo de Bomberos.

