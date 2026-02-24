El contundente mensaje de Victoria Ruffo para proteger a la hija de Eugenio Derbez

Ciudad de México, México.- Victoria Ruffo no necesitó reflexionar demasiado. Cuando los reporteros le preguntaron su opinión sobre los ataques que recibió Aitana Derbez en redes sociales, la actriz respondió sin titubeos. "Con los niños no. Los niños pueden hacer lo que quieran y los tenemos que respetar siempre", dijo. Pocas palabras, mensaje contundente, y una toma de postura que llamó la atención precisamente porque vino de ella, de la mujer que lleva años sosteniendo una relación pública tirante con el padre de la pequeña. El detonante de toda esta discusión fue el cover de Golden, tema central de la película "Las guerreras K-Pop", que Vadhir Derbez grabó junto a su hermana Aitana.

@vadhirderbez Nos la pidieron muchisimo y aquí esta. Cantando Golden de K Pop Demon Hunters con Aitana ❤️ ♬ original sound - VadhirDerbez

El video circuló con rapidez en redes y, aunque muchos celebraron el gesto fraternal, otro sector de los usuarios no tardó en dirigir críticas hacia la niña de 10 años.

La reacción no se hizo esperar dentro de la familia. Derbez y Alessandra Rosaldo, padres de Aitana, ya habían alzado la voz públicamente para exigir respeto. Lo que sorprendió fue que Ruffo, sin que nadie lo anticipara, se sumara a ese frente común, dejando en segundo plano años de roces y declaraciones cruzadas con su expareja. Pero la actriz no se quedó en la defensa coyuntural. Aprovechó el momento para compartir una reflexión más profunda sobre lo que significa crecer bajo el peso de un apellido famoso. "También ellos necesitan vivir una infancia normal, tranquila, a pesar de que tengan padres famosos o que haya cámaras, lo que sea, tratar de llevarles una vida más normal, vamos", señaló. Una postura que no surgió del vacío, porque Ruffo la ha aplicado en carne propia a lo largo de su carrera. La protagonista de telenovelas como "La madrastra" y "Simplemente María" fue precisa al hablar de cómo manejó la exposición de sus propios hijos cuando eran pequeños. "Si me hacían entrevistas y estaban mis hijos, pues con mucho gusto, pero así de llevarlos a audiciones o que hicieran cosas, la verdad, no. Prefiero que vivan su niñez como cualquier otro niño", contó. Ese criterio lo aplicó con los tres hijos que tiene, José Eduardo Derbez, fruto de su relación con el comediante, y Anuar y Victoria, nacidos de su matrimonio con el exgobernador Omar Fayad.