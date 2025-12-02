Victoria Ruffo envía un mensaje a Aislinn Derbez tras la muerte de su madre

Aislinn Derbez enfrenta un momento de duelo tras la muerte de su madre, Gabriela Michel, quien falleció el pasado 24 de noviembre a los 65 años a causa de un infarto. En medio de este proceso, Victoria Ruffo expresó su cercanía y solidaridad con la actriz, reconociendo la magnitud de perder a una madre.
"Nunca tuvimos contacto, la verdad no la conocía (a Gabriela Michel), pero bueno, finalmente es una mamá que se va y la falta de una mamá es bien difícil, es terrible. Aislinn debe estar muy triste y muy consternada", dijo en entrevista con Ventaneando.
La reina de las telenovelas agregó: "Que se resigne pronto, que encuentre la paz y que su madre siempre va a estar junto a ella en todos los momentos".
La actriz también se refirió al vínculo entre su hijo José Eduardo Derbez y Aislinn, señalando que ambos mantienen comunicación pese a la distancia.
“Yo creo que sí (se han comunicado). La verdad, José Eduardo está fuera de México, está trabajando, entonces yo me imagino que ya está en contacto con su hermana”, aseguró.
La primogénita de Eugenio Derbez confirmó la muerte de su madre a través de un mensaje en redes sociales, donde agradeció las muestras de apoyo y pidió respeto mientras procesa la pérdida.
“Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta pérdida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarme con sensibilidad en este momento tan delicado”, escribió la actriz.
Michel tuvo una trayectoria destacada como locutora y actriz de doblaje en México
Aunque su vida privada permaneció en gran medida fuera del escrutinio público, se sabe que mantuvo relaciones importantes con Derbez y Jorge Alberto Aguilera.
Cabe destacar que en medio del difícil momento en el que se encuentra Aislinn, sus hermanos Vadhir y José Eduardo, así como su padre, fueron blanco de críticas por no haber expresado públicamente sus condolencias a la actriz.
Situación que el mismo Vadhir catalogó como "insensible".
"Es insensible es que mientras uno esta en un duelo, tenga que buscar fotos y ver que postear para que la gente vea que estas "apoyando". Como si subir esta foto ya me hiciera empatico o presente, lo cual es una tontería. Esta foto (una en la que aparece con Aislinn) que subo es mas para ustedes que para ella, ella sabe que estoy y que tiene mi apoyo incondicional", escribió Vadhir.