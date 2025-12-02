Victoria Ruffo envía un mensaje a Aislinn Derbez tras la muerte de su madre

"Es insensible es que mientras uno esta en un duelo, tenga que buscar fotos y ver que postear para que la gente vea que estas "apoyando". Como si subir esta foto ya me hiciera empatico o presente, lo cual es una tontería. Esta foto (una en la que aparece con Aislinn) que subo es mas para ustedes que para ella, ella sabe que estoy y que tiene mi apoyo incondicional", escribió Vadhir.