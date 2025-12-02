¡Cronología alterada! Los errores de Stranger Things 5 que quizás no notaste

La quinta entrega de Stranger Things, disponible en Netflix desde el 26 de noviembre, ha suscitado intensos debates entre los seguidores, quienes señalaron inconsistencias temporales que afectan la continuidad de la trama. ¿Los notó usted? Aquí se los contamos.
El episodio Sorcerer centra la atención en Will Byers (Noah Schnapp) mientras explora sus habilidades sobrenaturales mediante recuerdos de su infancia.
Una escena muestra a Will junto a su hermano Jonathan (Charlie Heaton) construyendo el refugio “Castle Byers” bajo un sol radiante, un detalle que entró en conflicto con episodios previos.
En la segunda temporada, durante The Mind Flayer, Jonathan describió aquella noche como lluviosa y larga, coincidiendo con la partida definitiva de su padre, Lonnie Byers (Ross Partridge). “Jonathan una vez dijo que cuando construyeron Castle Byers llovía tanto que terminaron enfermos por una semana”, recordó un usuario en redes sociales, evidenciando la contradicción.
Otro seguidor agregó que la escena de Will mostraba un día soleado y cálido, a diferencia de la narración original: “Está soleado y bonito, pero en la segunda temporada se cuenta que lo hicieron de noche y bajo la lluvia, y se enfermaron por una semana... incongruencia total”.
El diálogo de Jonathan en la segunda temporada refuerza esta cronología: “Nos quedamos despiertos toda la noche construyendo Castle Byers... igual que en tu dibujo. Tardamos mucho porque eras malísimo para clavar. Empezó a llover, pero de todas maneras seguimos afuera. Ambos nos enfermamos por una semana por eso, pero teníamos que acabarlo, ¿verdad?”.
Adicionalmente, The Turnbow Trap presentó otra discrepancia sobre la edad de Will al ser llevado al Upside Down.
Joyce Byers (Winona Ryder) afirma que tenía 11 años, mientras un cartel de personas desaparecidas indica 12. La discusión entre fans se popularizó como “birthdaygate”, recordando un error previo sobre la fecha de cumpleaños de Will en la cuarta temporada.
En junio de 2022, Matt Duffer reconoció el descuido en una entrevista con Variety: “La respuesta honesta es que, igual que los personajes de la serie, también se nos olvidó el cumpleaños de Will”. Ross Duffer añadió que considerar un cambio al 22 de mayo se debatía porque imaginar que todos olvidaron la fecha resultaba “demasiado cruel”.
Entre las inconsistencias de continuidad también surgieron teorías sobre la conexión de Vecna con los eventos del pasado de Hawkins.
Un flashback muestra un volante de la obra Oklahoma!, dirigida por Joyce, fechado el 6 de noviembre de 1959, coincidiendo con el secuestro de Will el 6 de noviembre de 1983, lo que alimenta especulaciones sobre posibles vínculos familiares con los fenómenos paranormales.
Los seguidores permanecen atentos a los próximos volúmenes de la quinta temporada, que estrenarán el 25 y el 31 de diciembre, a la espera de que se resuelvan estos hilos sueltos y se clarifiquen los errores detectados por la comunidad.