¡Cronología alterada! Los errores de Stranger Things 5 que quizás no notaste

En junio de 2022, Matt Duffer reconoció el descuido en una entrevista con Variety: “La respuesta honesta es que, igual que los personajes de la serie, también se nos olvidó el cumpleaños de Will”. Ross Duffer añadió que considerar un cambio al 22 de mayo se debatía porque imaginar que todos olvidaron la fecha resultaba “demasiado cruel”.