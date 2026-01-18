La historia detrás de Golden, el tema de "Las guerreras K-pop" que conquista a la crítica

Cuando "Las guerreras K-pop" se incorporó al catálogo de Netflix, el proyecto fue presentado como una apuesta animada dirigida al público juvenil, con una narrativa que mezclaba música y acción. En sus primeras semanas, la atención se centró en el concepto visual y en el universo ficticio que proponía la historia.
Con el paso de los días, Golden, uno de los elementos del filme, comenzó a extender su alcance fuera de la plataforma.
Detrás de ese tema se encuentra EJAE, nombre artístico de Kim Eun jae, compositora y cantante con una trayectoria marcada por años de formación previa dentro de la industria coreana.
Antes de ser reconocida como autora, pasó más de una década como trainee en SM Entertainment, uno de los sellos más influyentes del K-pop.
Durante ese periodo recibió preparación vocal, escénica y musical, aunque nunca llegó a debutar como idol. Según ha relatado la propia artista, su timbre fue considerado demasiado ronco para el perfil comercial que dominaba el mercado en ese momento, una evaluación que cerró una etapa y abrió otra.
Tras salir de la agencia, EJAE orientó su carrera hacia la composición y la producción, trabajando de forma discreta en distintos proyectos hasta consolidarse como autora. Ese recorrido previo resultó determinante cuando fue convocada para colaborar en la banda sonora de la película.
La idea central del tema surgió lejos de un estudio profesional. La melodía principal apareció de forma espontánea mientras la compositora se dirigía a una cita médica.
Para no perderla, grabó una nota de voz con sonidos y palabras improvisadas que más tarde servirían como base del coro definitivo.
Ese registro preliminar fue depurado y desarrollado durante el proceso creativo de la película, manteniendo la esencia original. La estructura final conservó la emoción inicial que había quedado capturada de manera accidental.
En la historia, la canción pertenece a HUNTR X, un grupo ficticio creado exclusivamente para el relato animado. Dentro del argumento, la pieza simboliza el Honmoon, una barrera espiritual que protege a los personajes frente a fuerzas oscuras.
Fuera de la pantalla, el tema tomó un rumbo propio. Su circulación en plataformas digitales superó las expectativas del equipo creativo y la llevó a competir directamente con lanzamientos de artistas consolidados del pop asiático y occidental.
En la actual temporada de premios, el recorrido continúa. La canción ya fue reconocida en los Globos de Oro como Mejor canción original y obtuvo el mismo galardón en los Critics Choice Awards, perfilándose como una de las piezas a seguir rumbo a las nominaciones al Oscar que se revelan esta semana.