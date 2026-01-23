José Eduardo Derbez tras video de sus hermanos cantando: "Lo que hace Vadhir por monetizar"

Ciudad de México, México.- El reciente cover musical interpretado por Aitana y Vadhir Derbez generó un intenso debate en redes sociales. José Eduardo Derbez conversó con medios sobre la reacción del público y la repercusión que tuvo la interpretación de sus hermanos. Comentó que la intención de algunos comentarios no siempre es clara y expresó preocupación por la exposición de menores. “Lo que hace por monetizar Vadhir, pero ya le dije. Yo no entiendo y todavía le siguen prestando a la niña, mejor que tenga la suya y que monetice con la suya“, señaló con sarcasmo frente a cámaras y micrófonos del programa Hoy.

@vadhirderbez Nos la pidieron muchisimo y aquí esta. Cantando Golden de K Pop Demon Hunters con Aitana ❤️ ♬ original sound - VadhirDerbez

El actor insistió en la diferencia entre la crítica hacia adultos y hacia niños. "Es bien fuerte y difícil opinar. La gente opina mucho, pero yo creo que meterse con menores de edad sí ya cambia la cosa. Con nosotros, ahora sí que ya uno está curtido de todo lo que nos pueden llegar a decir y tirar, pero creo que sí con menores no está padre", dijo.

La protección de los más jóvenes también fue un tema que Derbez enfatizó respecto a su propia familia. Él y su pareja, Paola Dalay, buscan limitar la exposición de su hija Tessa en plataformas digitales para evitar comentarios dañinos. “De repente nosotros también (...) que Tessa no esté tan presente en redes porque no queremos exponerla a ciertos comentarios que la gente no se mide, pero también es muy fácil hablar atrás de una pantalla”, explicó. Cerró su declaración resaltando el talento musical dentro de su familia. “Alexandra (Rosaldo) canta hermoso. A mí me gusta mucho como canta Vadhir y como canta Aitana”.

Vale la pena destacar que no es la primera vez que Vadhir y Aitana unen sus voces para un cover musical. En 2020, Vadhir compartió un video interpretando Dance Monkey de Tones and I junto a su hermana menor, quien con apenas cinco años logró seguir con precisión el ritmo y la letra de la canción.