'KPop Demon Hunters' consolidan su éxito con dos nominaciones a los Óscar

Los Ángeles, Estados Unidos.- El fenómeno 'KPop Demon Hunters' consolidó este jueves su estrellato global al recibir dos nominaciones al Óscar, a mejor película de animación y mejor canción original, un histórico reconocimiento a la influencia del k-pop en la narrativa cinematográfica mundial.

La película de Netflix competirá por llevarse el galardón de animación contra títulos de la talla de 'Arco', 'Elio', 'Little Amélie or the Character of Rain' y 'Zootopia 2'.

Y su canción 'Golden', el éxito del grupo ficticio del filme HUNTR/X, aspirará a la estatuilla a mejor canción original junto a 'Dear Me', de 'Diane Warren'; 'I lied you', de 'Sinners; 'Sweet dreams of joy', de Viva Verdi, y 'Train Dreams', que pone música a la película de título homónimo.