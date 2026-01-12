Maggie Kang y el fenómeno K-pop Demon Hunters: El cine que redefine la cultura surcoreana.

El éxito de K-pop Demon Hunters ha sido arrollador desde su estreno en junio del año pasado. La historia de las tres miembros del grupo HUNTR/X, que combaten demonios inspirados en el folclore coreano, capturó al público con la narrativa, estética y música globalmente reconocida de Corea del Sur.

La película más vista en la historia de Netflix -con 325 millones de visionados- se llevó este domingo en una ceremonia celebrada en Los Ángeles (EE.UU.) los galardones a mejor película de animación y mejor canción original por 'Golden', en un doble reconocimiento similar al que obtuvo en los Critics Choice Awards el 4 de enero.

Los Ángeles, Estados Unidos.- El fenómeno global de la animación y la música ' K-pop Demon Hunters ' confirmó su estatus de favorito en la temporada de premios tras alzarse con dos Globos de Oro , prolongando una racha ganadora que comenzó hace una semana en los Critics Choice Awards y que abre el camino para una posible victoria en los Grammy y en los Oscar.

La banda sonora de la cinta producida por Sony Pictures Animation encabezó los principales listados internacionales el año pasado, con 'Golden' liderando durante semanas la lista de éxitos en Estados Unidos de Billboard, acumulando millones de reproducciones.

Una música que logró además cuatro nominaciones a los Grammy, incluida la de canción del año para 'Golden', interpretada por la banda ficticia HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami), en lo que supone la primera vez en la historia que un grupo de k-pop femenino (ficticio o real) recibe una nominación en una de las cuatro categorías principales de estos premios, que se entregarán el 1 de febrero.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El éxito del filme hizo que Corea del Sur distinguiera en diciembre a su codirectora, Maggie Kang, con la Orden al Mérito Cultural Okgwan, subrayando el papel del filme en la proyección global de la cultura surcoreana.

La marca del filme también ha trascendido la pantalla y la música para infiltrarse en otros sectores: colaboraciones con el mayor parque temático en Corea del Sur, integraciones en videojuegos y acuerdos comerciales en moda y alimentación.

Tras su victoria en los Globos de Oro, 'K-pop Demon Hunters' se perfila ahora como firme candidata en los Premios Annie de animación, cuya gala se celebra el 21 de febrero, en los que cuenta con 10 nominaciones, incluida mejor película.También se espera que sea nominada al Óscar a la mejor película de animación y mejor canción original, en un anuncio programado para el 22 de enero.