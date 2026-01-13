Tenía 2 días desaparecida: la pequeña María murió ahogada en el río Ulúa

La pequeña María Cartagena permanecía desaparecida desde el domingo tras ser arrastrada por una crecida súbita del río Ulúa, en el sector del puente Nola, comunidad de Urraco Pueblo, en El Progreso, Yoro. Aquí los detalles
María Sofía Cartagena Hernández, de nueve años, fue localizada río abajo luego de una intensa búsqueda coordinada por el Cuerpo de Bomberos, cuerpos de emergencia y pobladores de la zona, quienes desde tempranas horas se sumaron a las labores de rastreo ante la desesperación de la familia.
Según información oficial, el hecho ocurrió la tarde del domingo, entre las 2:00 y 3:00 p. m., cuando la niña se bañaba junto a familiares en la orilla del río, aprovechando un momento recreativo con ellos.
De acuerdo con los relatos, María Sofía se habría alejado ligeramente de la orilla, momento en el que fue arrastrada por la fuerte corriente del río.
El jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos en El Progreso, Pedro Barahona, confirmó que el incidente se registró específicamente en el sector del puente Nola y destacó que el arrastre fue repentino y violento.
“Este suceso ocurrió cuando la niña se desplazó un poco más de donde estaban las demás personas y fue en ese momento que la corriente se la llevó”, explicó el socorrista, quien lamentó el fatal hecho.
Tras la desaparición, familiares, vecinos y amigos iniciaron de inmediato la búsqueda, solicitando apoyo a pobladores con lanchas en sectores como Manacalito y Urraco, ampliando el recorrido río abajo.
De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, más de 30 personas, organizadas en equipos, participaron en las labores de rastreo.
Luego de varias horas de rastreo, miembros del Cuerpo de Bomberos lograron localizar el cuerpo de la menor, el cual fue recuperado y entregado a sus familiares para su velatorio y posterior cristiana sepultura.
Familiares lamentan la muerte de la pequeña, a quien recuerdan como una niña dulce y amorosa.