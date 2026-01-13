Donan órganos de Andrea Paz, migrante hondureña que fue atropellada por conductor ebrio en EE UU

El sueño americano de Andrea Paz, una migrante hondureña, se desvaneció. Falleció recientemente luego de haber permanecido en coma tras haber sido atropellada por un hombre en estado de ebriedad en Estados Unidos. Sin embargo, su muerte se convirtió en esperanza para varias personas. A continuación los detalles.
La tragedia se registró el pasado 4 de enero de 2026, en la intersección de North Foster Road y FM 78. Según las autoridades, un conductor bajo los efectos del alcohol la embistió con su vehículo, dejando a la joven severamente herida.
Andrea fue trasladada a un centro asistencial donde permaneció varios días en estado de coma hasta que falleció de "muerte cerebral", indicaron sus familiares.
Rosa Zúñiga, madre de la joven, que migró a los Estados Unidos en 2019, decidió convertir el luto en un acto de solidaridad y amor, autorizando la donación de los órganos de su hija.
"Hoy, en medio de nuestro dolor, tomamos la generosa decisión de donar sus órganos. Gracias a este regalo, ella vivirá y les dará a otros una segunda oportunidad de vivir", manifestó la adolorida madre.
Además, mediante la donación de tejidos, piel, huesos y córneas, se mejorará la calidad de vida de varias personas.
Para Rosa, el consuelo llega a través de la trascendencia de su hija: "Aunque me duele perderla, sé que su corazón, sus córneas y otros órganos vivirán en otros. Será un milagro de vida para muchas personas".
Zúñiga, abrió una campaña de ayuda a través de la plataforma de gofundme, donde está solicitando la colaboración de las personas para poder pagar la estancia de su hija en el hospital mientras luchaba por su vida. "Cualquier ayuda o apoyo será muy apreciado".
Sobre el conductor, identificado como Neal Eric Todd II, de 43 años, las autoridades informaron que enfrenta cargos graves por lesiones bajo efectos del alcohol, posesión de marihuana y portación ilegal de arma de fuego.
A diferencia del desenlace de Andrea, el sospechoso solo sufrió heridas menores tras el impacto.
Sin embargo, la madre de Andrea asegura que no tiene resentimiento hacia el acusado, a pesar de que le arrebató la vida a su hija. "No siento rencor, nada de eso me devolverá a Andrea".
Familiares y amigos de la hondureña se encuentran devastados por su partida. Su muerte ha causado conmoción en Estados Unidos y en Honduras. Hasta el momento se desconocen detalles de dónde será velada y sepultada.