A pocos metros de posta policial: Sujeto asalta restaurante en Santa Lucía

Santa Lucía, Honduras.- Un restaurante ubicado en las cercanías de la Laguna de Santa Lucía fue asaltado la mañana del pasado domingo -11 de enero-, en un hecho que ha causado alarma debido a que ocurrió a escasos metros de la posta policial de la localidad. De acuerdo con la denuncia presentada por el personal del establecimiento, el atraco se registró alrededor de las 9:00 de la mañana, cuando el sospechoso aprovechó que los propietarios ya se habían retirado y el personal se disponía a iniciar la jornada laboral. Según las investigaciones preliminares, el individuo aparentemente ya conocía los movimientos del local. El hecho quedó captado por una cámara de seguridad.

El sujeto realizó un primer intento fallido, pero no se dio por vencido y posteriormente regresó con un plan más estructurado. Al ingresar al restaurante, cortó los cables de las cámaras de vigilancia y desconectó los "breakers" principales, dejando sin energía eléctrica el establecimiento para desactivar las alarmas.

El hombre permaneció dentro del local por aproximadamente 20 minutos, tiempo durante el cual robó todo lo que le interesaba. A pesar de sus intentos por dejar el establecimiento a oscuras, una de las cámaras continuó funcionando. El botín sustraído asciende a unos 10,000 lempiras, incluyendo 1,500 lempiras en efectivo de la caja registradora, un teléfono móvil valorado en aproximadamente 6,000 lempiras y dos botellas de ron exclusivo, estimadas en 2,500 lempiras, las cuales el sospechoso se llevó en una bolsa.