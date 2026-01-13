  1. Inicio
  2. · Sucesos

Colisionó contra camión y luego explotó, así ocurrió tragedia en Jícaro Galán

Un motociclista murió calcinado tras un choque frontal con un camión en la carretera Panamericana, entre Jícaro Galán y San Lorenzo, en Nacaome

  • Actualizado: 13 de enero de 2026 a las 10:27
Colisionó contra camión y luego explotó, así ocurrió tragedia en Jícaro Galán

Un motociclista murió calcinado tras un choque frontal con un camión en la carretera Panamericana, entre Jícaro Galán y San Lorenzo, en Nacaome.

 Foto: captura de pantalla

Nacaome, Valle.- El motociclista que perdió la vida carbonizado la mañana de este martes, primero habría chocado contra un camión en la carretera Panamericana, a la altura del tramo comprendido entre el sector Jícaro Galán y San Lorenzo, en el municipio de Nacaome.

De acuerdo con los reportes preliminares, la motocicleta y un vehículo tipo camión colisionaron de forma frontal, aparatosamente.

Tras el impacto, el conductor de la moto salió proyectado hacia uno de los extremos de la vía, donde cayó en una zona de zacatera y envuelto en llamas debido a que en el choque la gasolina de su moto explotó.

Jairo Juárez era pareja de Roxana Castro y tenían un hijo; la citó para que la asesinaran

Testigos indicaron que, debido a las llamas generadas por el choque, el cuerpo del motociclista fue alcanzado por el fuego, lo que provocó su muerte en el lugar del accidente.

El camión involucrado pertenece a una empresa distribuidora que opera en la zona. Sus ocupantes resultaron heridos y fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de las personas involucradas en el hecho. Elementos del Cuerpo de Bomberos llegaron a la escena para controlar el incendio y apoyar en la atención de la emergencia.

Donan órganos de Andrea, hondureña que fue atropellada por conductor ebrio en EE UU

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias