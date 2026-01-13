Colisionó contra camión y luego explotó, así ocurrió tragedia en Jícaro Galán

Nacaome, Valle.- El motociclista que perdió la vida carbonizado la mañana de este martes, primero habría chocado contra un camión en la carretera Panamericana, a la altura del tramo comprendido entre el sector Jícaro Galán y San Lorenzo, en el municipio de Nacaome.

De acuerdo con los reportes preliminares, la motocicleta y un vehículo tipo camión colisionaron de forma frontal, aparatosamente.

Tras el impacto, el conductor de la moto salió proyectado hacia uno de los extremos de la vía, donde cayó en una zona de zacatera y envuelto en llamas debido a que en el choque la gasolina de su moto explotó.