Colisionó contra camión y luego explotó, así ocurrió tragedia en Jícaro Galán

Nacaome, Valle.- El motociclista que perdió la vida carbonizado la mañana de este martes, primero habría chocado contra un camión en la carretera Panamericana, a la altura del tramo comprendido entre el sector Jícaro Galán y San Lorenzo, en el municipio de Nacaome.
De acuerdo con los reportes preliminares, la motocicleta y un vehículo tipo camión colisionaron de forma frontal, aparatosamente.
Tras el impacto, el conductor de la moto salió proyectado hacia uno de los extremos de la vía, donde cayó en una zona de zacatera y envuelto en llamas debido a que en el choque la gasolina de su moto explotó.
Testigos indicaron que, debido a las llamas generadas por el choque, el cuerpo del motociclista fue alcanzado por el fuego, lo que provocó su muerte en el lugar del accidente.
El camión involucrado pertenece a una empresa distribuidora que opera en la zona. Sus ocupantes resultaron heridos y fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de las personas involucradas en el hecho. Elementos del Cuerpo de Bomberos llegaron a la escena para controlar el incendio y apoyar en la atención de la emergencia.