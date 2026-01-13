  1. Inicio
Jairo Juárez era pareja de Roxana Castro y tenían un hijo; la citó para que la asesinaran

Fotos y algunos videos de sus momentos en familia revelan el vínculo entre el comerciante asesinado, Jairo Juárez, y Roxana Castro, con quien tuvo un hijo

  • Actualizado: 13 de enero de 2026 a las 08:36
El crimen ocurrido en diciembre de 2023 vuelve a dar pistas y nuevos detalles tras el reciente asesinato de Jairo Juárez, un comerciante y pareja de Roxana Castro, a quien presuntamente habría ordenado matar por problemas personales. ¿Qué ocurrió antes del crimen?

Jairo Juárez Santiago era un hombre dedicado al comercio de la madera y fue asesinado el 23 de diciembre de 2025 en el barrio Los Andes, cerca del bulevar Los Caminantes, por sicarios que se desplazaban en una camioneta verde, cuando salía de un restaurante en compañía de su familia.

Su crimen fue relacionado con otros dos casos ocurridos esa misma semana, en los que una ingeniera y un DJ fueron asesinados. Ahora, con su caso salieron nuevas pistas de un crimen anterior.

Se trata de Marbely Roxana Castro, de 27 años, quien fue asesinada el 12 de diciembre del 2023 en el bulevar Los Caminantes, casualmente a pocas cuadras de donde le quitaron la vida a Jairo Juárez.

Autoridades dieron a conocer un vínculo sentimental entre Juárez y Castro, por lo que el móvil del crimen estaría relacionado con problemas de índole pasional.

Fotos de la fémina confirman la relación que ambos mantuvieron, en las que se les ve juntos con un pequeño hijo a quien llamaron Andrés.

En una de sus publicaciones se muestra la foto del pequeño con el pie de foto: ‘¿Cuál será su deseo?’, a lo que un usuario comentó: ‘Una hermanita’. Roxana respondió: ‘Tal vez, ya le dije a Jairo que compremos un perro’, confirmando así su relación.

Según el expediente policial, Juárez Santiago habría citado a Castro en la zona donde ambos se reunieron durante aproximadamente diez minutos en un café cercano y luego salieron juntos del lugar.

Castro Rivera abordó su vehículo, mientras que el comerciante subió brevemente al asiento trasero, desde donde habría sido visto por el sicario. Posteriormente, Juárez descendió del carro, presuntamente dando la señal de confirmación de que la joven era el objetivo del ataque.

Minutos después, cuando la ejecutiva avanzó algunos metros en su vehículo, fue atacada a balazos por el sicario.

Las investigaciones indican que, tras el crimen, Juárez Santiago regresó al lugar en su vehículo, se mezcló entre los que estaban en el lugar y, tras confirmar la muerte de la mujer, se retiró de la escena.

Aunque se desconoce el motivo por el cual Jairo mandó a matar a Roxana, en redes sociales, en sus últimas publicaciones, la joven se mostraba como madre soltera, donde ya no se le observaban fotos junto a Jairo.

