Comerciante asesinado, Jairo Juárez, habría ordenado crimen de la ejecutiva Roxana Castro en SPS

Investigaciones de la Policía Nacional señalan que el comerciante de madera Jairo Juárez Santiago habría sido el autor intelectual del asesinato de la ejecutiva de ventas Marbely Roxana Castro Rivera, ocurrido el 12 de diciembre de 2023 en el bulevar Los Caminantes, en el barrio Los Andes de San Pedro Sula. ¿Qué pasó en ambos crímenes? Aquí los detalles: