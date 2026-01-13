Comerciante asesinado, Jairo Juárez, habría ordenado crimen de la ejecutiva Roxana Castro en SPS

Investigaciones de la Policía Nacional señalan que el comerciante de madera Jairo Juárez Santiago habría sido el autor intelectual del asesinato de la ejecutiva de ventas Marbely Roxana Castro Rivera, ocurrido el 12 de diciembre de 2023 en el bulevar Los Caminantes, en el barrio Los Andes de San Pedro Sula. ¿Qué pasó en ambos crímenes? Aquí los detalles:
De acuerdo con las autoridades y las nuevas pistas, el vínculo entre ambos salió a la luz pública tras el asesinato de Juárez Santiago, perpetrado el 23 de diciembre de 2025 en el mismo sector de la ciudad.
Las líneas de investigación establecen que entre la joven y el comerciante existía una relación sentimental, por lo que el móvil del crimen estaría relacionado con problemas de índole pasional.
Según el expediente policial, Juárez Santiago habría citado a la víctima en la zona, donde ambos se reunieron durante aproximadamente diez minutos en un café cercano y luego salieron juntos del lugar.
Castro Rivera abordó su vehículo, mientras que el comerciante subió brevemente al asiento trasero, desde donde habría sido visto por el sicario.
Posteriormente, Juárez Santiago descendió del automóvil, presuntamente dando la señal de confirmación de que la joven era el objetivo del ataque.
Minutos después, cuando la ejecutiva avanzó algunos metros en su vehículo, fue atacada a balazos por el sicario.
Las investigaciones indican que, tras el crimen, Juárez Santiago regresó al lugar en su vehículo, se mezcló entre los que estaban en la zona y, tras confirmar la muerte de la mujer, se retiró de la escena.
En cuanto al asesinato del comerciante, las autoridades informaron que este hecho establecen que previamente dos de sus hermanos fueron asesinados, uno en La Unión, Lempira, y otro en Choloma, Cortés.
La principal hipótesis de la Policía es que el homicidio de Jairo Juárez estaría vinculado con el de sus hermanos y que los tres crímenes responderían a un ajuste de cuentas, sin relación directa con el asesinato de la ejecutiva de ventas.
Jairo Juárez Santiago, dedicado al comercio de la madera, fue asesinado el martes 23 de diciembre de 2025 en el barrio Los Andes, cerca del bulevar Los Caminantes, por sicarios que se desplazaban en una camioneta verde, cuando la víctima salía de un restaurante en compañía de su familia.
La Policía asegura contar con pruebas técnicas, científicas y testificales, incluidos videos, que sustentan la hipótesis del crimen de Roxana.