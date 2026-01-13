  1. Inicio
Comerciante asesinado, Jairo Juárez, habría ordenado crimen de la ejecutiva Roxana Castro en SPS

Nuevos detalles salen a la luz tras el crimen del comerciante Jairo Juárez, quien presuntamente estaría detrás de la muerte de Roxana Castro ocurrida en diciembre de 2023

  • Actualizado: 13 de enero de 2026 a las 07:34
Investigaciones de la Policía Nacional señalan que el comerciante de madera Jairo Juárez Santiago habría sido el autor intelectual del asesinato de la ejecutiva de ventas Marbely Roxana Castro Rivera, ocurrido el 12 de diciembre de 2023 en el bulevar Los Caminantes, en el barrio Los Andes de San Pedro Sula. ¿Qué pasó en ambos crímenes? Aquí los detalles:

Foto: Redes sociales
De acuerdo con las autoridades y las nuevas pistas, el vínculo entre ambos salió a la luz pública tras el asesinato de Juárez Santiago, perpetrado el 23 de diciembre de 2025 en el mismo sector de la ciudad.

 Foto: Redes sociales
Las líneas de investigación establecen que entre la joven y el comerciante existía una relación sentimental, por lo que el móvil del crimen estaría relacionado con problemas de índole pasional.

 Foto: Redes sociales
Según el expediente policial, Juárez Santiago habría citado a la víctima en la zona, donde ambos se reunieron durante aproximadamente diez minutos en un café cercano y luego salieron juntos del lugar.

 Foto: Redes sociales
Castro Rivera abordó su vehículo, mientras que el comerciante subió brevemente al asiento trasero, desde donde habría sido visto por el sicario.

 Foto: Redes sociales
Posteriormente, Juárez Santiago descendió del automóvil, presuntamente dando la señal de confirmación de que la joven era el objetivo del ataque.

 Foto: Redes sociales
Minutos después, cuando la ejecutiva avanzó algunos metros en su vehículo, fue atacada a balazos por el sicario.

 Foto: Redes sociales
Las investigaciones indican que, tras el crimen, Juárez Santiago regresó al lugar en su vehículo, se mezcló entre los que estaban en la zona y, tras confirmar la muerte de la mujer, se retiró de la escena.

 Foto: Redes sociales
En cuanto al asesinato del comerciante, las autoridades informaron que este hecho establecen que previamente dos de sus hermanos fueron asesinados, uno en La Unión, Lempira, y otro en Choloma, Cortés.

 Foto: Redes sociales
La principal hipótesis de la Policía es que el homicidio de Jairo Juárez estaría vinculado con el de sus hermanos y que los tres crímenes responderían a un ajuste de cuentas, sin relación directa con el asesinato de la ejecutiva de ventas.

 Foto: Redes sociales
Jairo Juárez Santiago, dedicado al comercio de la madera, fue asesinado el martes 23 de diciembre de 2025 en el barrio Los Andes, cerca del bulevar Los Caminantes, por sicarios que se desplazaban en una camioneta verde, cuando la víctima salía de un restaurante en compañía de su familia.

 Foto: Redes sociales
La Policía asegura contar con pruebas técnicas, científicas y testificales, incluidos videos, que sustentan la hipótesis del crimen de Roxana.

 Foto: Redes sociales
