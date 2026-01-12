Mujer muere en accidente de tránsito en Talanga; su pareja resultó herida

Talanga, Honduras.- Una mujer perdió la vida en las últimas horas tras un accidente de tránsito registrado en la carretera RN-15, a la altura de la comunidad de Río Dulce, en el municipio de Talanga.
La víctima fue identificada como Keylin Yamileth Hernández, de 34 años de edad, quien se desplazaba en una motocicleta junto a su esposo, según información preliminar.
De acuerdo con versiones de testigos, la pareja habría colisionado contra un automóvil que se dirigía hacia el departamento de Olancho. En el impacto, Hernández recibió la mayor parte de los golpes.
En un intento por salvarle la vida, la mujer fue trasladada de inmediato a un centro de asistencia; sin embargo, falleció antes de ser atendida por el médico personal
En los primeros 11 días de 2026, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) reporta un total de 49 personas fallecidas a causa de accidentes viales en el país.
César Aguilar, vocero de la DNVT, informó que solo en las últimas 24 horas se registraron 42 accidentes de tránsito, que dejaron un saldo de cinco personas muertas.
Las autoridades de Tránsito detallaron que la cifra acumulada refleja una tendencia preocupante, luego de que 2025 cerrara con 1,894 muertes por accidentes viales, lo que representa un incremento del 10 % en comparación con 2024.