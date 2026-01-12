  1. Inicio
  2. · Sucesos

Mujer muere en accidente de tránsito en Talanga; su pareja resultó herida

La joven viajaba en una motocicleta junto a su pareja cuando impactaron contra un automóvil. Tras el accidente la mujer fue subida a una ambulancia, pero murió camino al hospital

  • Actualizado: 12 de enero de 2026 a las 07:02
Mujer muere en accidente de tránsito en Talanga; su pareja resultó herida

Keylin Yamileth Hernández, de 34 años de edad, falleció cuando era llevada a un centro asistencial.

 Foto: Cortesía.

Talanga, Honduras.- Una mujer perdió la vida en las últimas horas tras un accidente de tránsito registrado en la carretera RN-15, a la altura de la comunidad de Río Dulce, en el municipio de Talanga.

La víctima fue identificada como Keylin Yamileth Hernández, de 34 años de edad, quien se desplazaba en una motocicleta junto a su esposo, según información preliminar.

Disputa de una herencia dejó tres muertos en Olanchito, Yoro

De acuerdo con versiones de testigos, la pareja habría colisionado contra un automóvil que se dirigía hacia el departamento de Olancho. En el impacto, Hernández recibió la mayor parte de los golpes.

En un intento por salvarle la vida, la mujer fue trasladada de inmediato a un centro de asistencia; sin embargo, falleció antes de ser atendida por el médico personal

En los primeros 11 días de 2026, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) reporta un total de 49 personas fallecidas a causa de accidentes viales en el país.

César Aguilar, vocero de la DNVT, informó que solo en las últimas 24 horas se registraron 42 accidentes de tránsito, que dejaron un saldo de cinco personas muertas.

Empleado de la UMAPS pierde la vida por fuerte impacto de presión de agua en Tegucigalpa

Las autoridades de Tránsito detallaron que la cifra acumulada refleja una tendencia preocupante, luego de que 2025 cerrara con 1,894 muertes por accidentes viales, lo que representa un incremento del 10 % en comparación con 2024.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias