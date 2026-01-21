VIDEO: así fue el brutal choque entre mototaxi y vehículo en Olancho; hay un herido

La secuencia muestra cuando cuando el conductor de la mototaxi que intentaba cruzar al otro lado de la calle fue embestido por un carro tipo Pick Up.

Olancho, Honduras.- Cámaras de seguridad captaron un aparatoso choque entre una mototaxi y un vehículo, registrado el pasado martes 20 de enero a la altura de la comunidad de Chilapa, en el municipio Santa María del Real , en el departamento de Olancho.

En el clip que ya circula en las diversas plataformas sociales, se logra escuchar el fuerte impacto y también los gritos de una mujer.

De manera preliminar se maneja que tras el fuerte impacto, el conductor de la mototaxi resultó con heridas.

El afectado, cuya identidad es desconocida, fue auxiliado por personas que se encontraban en la zona mientras llegaban paramédicos y agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) que fueron alertados del accidente.

Vecinos de la localidad mencionaron que la persona herida fue trasladada hacia un centro asistencial cercano para que recibiera atención médica.

Por ahora, las autoridades investigan para determinar las causas del aparatoso choque con la finalidad de deducir responsabilidades. Afortunadamente, no hubo pérdidas humanas que lamentar.