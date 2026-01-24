Mujer motociclista muere tras ser arrollada por camión en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Una motociclista murió tras ser golpeada por un bus "rapidito" y luego arrollada por un camión que llevaba bloques en plena calle del bulevar del sur, en San Pedro Sula. De acuerdo con la información preliminar, la víctima fue identificada como Cristina Nicol Andino, quien se conducía en una motocicleta en colores negro y rojo.

El cuerpo de la víctima quedó tendido en la calle, frente a una reconocida terminal de buses de la ciudad industrial, a pocos metros de su motocicleta. La escena fue rápidamente acordonada por agentes de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), quienes a su vez, intentaban aliviar el congestionamiento vial ocasionado por el accidente.