Mujer motociclista muere tras ser arrollada por camión en San Pedro Sula

Una joven perdió la vida este sábado tras un fatal accidente en el Bulevar del Sur de San Pedro Sula, involucrando a un bus rápido y un camión pesado

  • Actualizado: 24 de enero de 2026 a las 10:53
Una mujer perdió la vida en un trágico accidente vial en San Pedro Sula.

 Foto: redes sociales

San Pedro Sula, Honduras.- Una motociclista murió tras ser golpeada por un bus "rapidito" y luego arrollada por un camión que llevaba bloques en plena calle del bulevar del sur, en San Pedro Sula.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima fue identificada como Cristina Nicol Andino, quien se conducía en una motocicleta en colores negro y rojo.

El cuerpo de la víctima quedó tendido en la calle, frente a una reconocida terminal de buses de la ciudad industrial, a pocos metros de su motocicleta.

La escena fue rápidamente acordonada por agentes de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), quienes a su vez, intentaban aliviar el congestionamiento vial ocasionado por el accidente.

Testigos manifestaron que un bus rapidito la golpeó primero y que luego fue embestida por el camión de fletes.

(Foto: redes sociales)

Las autoridades investigan para determinar cómo ocurrió el accidente y determinar si deducirán responsabilidad a las partes involucradas en el trágico accidente.

Mientras tanto, se espera la llegada de miembros de Medicina Forense para el respectivo levantamiento y traslado del cadáver hacia la morgue.

