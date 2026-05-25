A disparos le quitan la vida a un joven cerca del estadio de fútbol de Guaimaca

Tegucigalpa, Honduras.- En el momento que transitaba por una de las calles del centro del municipio de Guaimaca, un joven fue atacado a disparos por desconocidos, hasta verlo muerto. El crimen ocurrió aproximadamente a las 9:00 de la noche, en la calle que comunica con el estadio de fútbol de ese municipio, al norte de Francisco Morazán. El fallecido fue identificado como Elvin Naúm Martínez, de 26 años de edad, originario de Guaimaca, con domicilio en el barrio dónde sufrió el mortal ataque.

Al escuchar los disparos, los vecinos del lugar llamaron a la línea de emergencias 911, para que pudieran auxiliar al muchacho; los paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Honduras acudieron al llamado, pero al llegar Elvin ya no tenía sus signos vitales.



Oposición al traslado

Minutos después, agentes de la Policía Nacional (PN), destacados en esa zona del país, se hicieron presentes en la escena de muerte, para iniciar las labaores del levantamiento del cuerpo, juntos a elementos de Inspecciones Oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y un fiscal del Ministerio Público (MP). Pese a la opisición de los familiares, para que el cadáver de su deudo no fuera trasladado a la capital, el equipo de levantamiento del Ministerio Público siempre cumplió su misión, y lo trasladó hasta la morgue, en Tegucigalpa, para realizar la autopsia médico legal.