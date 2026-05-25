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A disparos le quitan la vida a un joven cerca del estadio de fútbol de Guaimaca

Sus parientes se opusieron a que el cuerpo fuera trasladado a la morgue -para realizarle la autopsia- pero no lograron su cometido

  • Actualizado: 25 de mayo de 2026 a las 14:45
A disparos le quitan la vida a un joven cerca del estadio de fútbol de Guaimaca

El cuerpo de Elvin Martínez fue ingresado la madrugada de este lunes a la morgue del Ministerio Público y horas después fue entregado a sus familiares.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- En el momento que transitaba por una de las calles del centro del municipio de Guaimaca, un joven fue atacado a disparos por desconocidos, hasta verlo muerto.

El crimen ocurrió aproximadamente a las 9:00 de la noche, en la calle que comunica con el estadio de fútbol de ese municipio, al norte de Francisco Morazán.

El fallecido fue identificado como Elvin Naúm Martínez, de 26 años de edad, originario de Guaimaca, con domicilio en el barrio dónde sufrió el mortal ataque.

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Al escuchar los disparos, los vecinos del lugar llamaron a la línea de emergencias 911, para que pudieran auxiliar al muchacho; los paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Honduras acudieron al llamado, pero al llegar Elvin ya no tenía sus signos vitales.

Oposición al traslado

Minutos después, agentes de la Policía Nacional (PN), destacados en esa zona del país, se hicieron presentes en la escena de muerte, para iniciar las labaores del levantamiento del cuerpo, juntos a elementos de Inspecciones Oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y un fiscal del Ministerio Público (MP).

Pese a la opisición de los familiares, para que el cadáver de su deudo no fuera trasladado a la capital, el equipo de levantamiento del Ministerio Público siempre cumplió su misión, y lo trasladó hasta la morgue, en Tegucigalpa, para realizar la autopsia médico legal.

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Horas después de realizar ese proceso médico, fue entregado a sus parientes, quienes lo trasladaron nuevamente hasta su natal municipio de Guaimaca.

Sobre este crimen, las causas no fueron esclarecidas. Sólo se supo que fue atacado por varios sujetos, pero las identidades de los sicarios se desconocen.


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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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