Capturan “Coyote” que cobraba $10 mil a migrantes que luego entregaba a criminales de México

Guaimaca, Honduras.-Capturan a un presunto integrante de una red criminal transnacional dedicada al tráfico ilícito de personas, que cobraba hasta 10 mil dólares por trasladar migrantes hacia Estados Unidos, pero los terminaba entregando a grupos delictivos en México. El sospechoso fue ubicado en la colonia Alemania, municipio de Guaimaca, en Francisco Morazán; se trata de un hombre de 62 años originario de la zona. Es señalado por las autoridades como parte de una estructura criminal que operaba trasladando de manera irregular a ciudadanos hondureños, bajo la promesa de un viaje seguro hacia territorio estadounidense.

De acuerdo con las investigaciones, el esquema delictivo consistía en cobrar aproximadamente 10 mil dólares por persona. Sin embargo, una vez que los migrantes lograban evadir controles migratorios en Honduras y Guatemala, eran entregados en México a grupos de delincuencia organizada. Estas estructuras criminales posteriormente privaban de libertad a las víctimas y exigían elevadas sumas de dinero a sus familiares a cambio de su liberación. En al menos uno de los casos documentados, se solicitó un rescate de 400 mil lempiras. Las autoridades informaron que el arresto se realizó en cumplimiento de una orden de captura emitida el 28 de marzo de 2025 por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Talanga, por el presunto delito de tráfico ilegal de personas.