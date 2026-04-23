Policía señala a cartel radicado en Yoro por crimen del pastor Óscar Núñez

“La policía le echa todo al cártel. Recuerden que no solo nosotros somos organizaciones. No solo nosotros somos organizaciones. Hay más organizaciones atrás de nosotros que están haciendo cosas para que se las echen a nosotros. Pero no todo lo que pasa somos nosotros. Y cuando nosotros hacemos algo, se hace de verdad. Porque nuestra gente está preparada y bien preparada, mejor que un militar, mejor que la Policía”.