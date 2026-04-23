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Policía señala a cartel radicado en Yoro por crimen del pastor Óscar Núñez

Una página identificada como “JT TJ” difunde mensajes atribuidos al grupo criminal, mientras la Policía lo señala como principal sospechoso de la muerte y secuestro del pastor Núñez

  • Actualizado: 23 de abril de 2026 a las 15:13
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Una página en Facebook, identificada como “JT TJ” y que exhibe en una imagen del rótulo “Cartel del Diablo C.D.D.”, difundió mensajes en los que niega la participación de esa estructura criminal en el secuestro y asesinato del cafetalero y pastor Óscar Núñez, ocurrido tras su desaparición en Yorito, Yoro. La Policía los señala como autores del crimen.

Foto: redes sociales
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La cuenta, cuya publicación más antigua data del 24 de noviembre de 2025, suma al menos 15 publicaciones, entre ellas videos musicales y mensajes dirigidos a la Policía Nacional, específicamente a la UDEP 18 en Yoro.

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En uno de los videos, un supuesto integrante del grupo rechaza la autoría del crimen y cuestiona los señalamientos oficiales:

 Foto: captura de pantalla
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“La policía le echa todo al cártel. Recuerden que no solo nosotros somos organizaciones. No solo nosotros somos organizaciones. Hay más organizaciones atrás de nosotros que están haciendo cosas para que se las echen a nosotros. Pero no todo lo que pasa somos nosotros. Y cuando nosotros hacemos algo, se hace de verdad. Porque nuestra gente está preparada y bien preparada, mejor que un militar, mejor que la Policía”.

 Foto: captura de pantalla
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En la misma grabación, el individuo añade: “Si me dieran la oportunidad de buscar a ese señor que ha perdido, y si se abren, yo creo que nosotros lo podríamos encontrar mejor que la autoridad”.

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Las publicaciones también incluyen referencias a un “señor” cuyo secuestro niegan, en alusión al caso de Núñez, quien fue reportado como desaparecido el 20 de abril y posteriormente hallado sin vida en una zona rural de Comayagua.

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Durante su cautiverio, los captores exigieron el pago de cinco millones de lempiras a cambio de su liberación, lo que llevó a sus allegados a organizar una telemaratón en el que reunieron medio millón de lempiras para su rescate. El subcomisionado César Ruiz indicó que las investigaciones continúan y apuntan a la estructura criminal conocida como “El Diablo”.

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Asimismo, la Policía Nacional mantiene su línea de investigación. El portavoz Wilmer Mayes Ríos declaró previamente en Noticieros Hoy Mismo: “El cártel es el responsable de esta muerte. Bueno, se supone, que ese es el cártel responsable, en vista que ellos mismos se autodenominaron, que ellos fueron los que ejecutaron esta acción en contra de don Óscar Núñez”.

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Asimismo, autoridades confirmaron que la página bajo análisis sí estaría vinculada a la estructura criminal. “Según lo que se ha investigado, sí pertenece a esa estructura criminal, ya la Dirección Policial de Investigaciones está haciendo lo suyo para poder referenciar esas informaciones que ellos mismos están circulando”, afirmó Mayes Ríos.

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El portavoz detalló que las autoridades tienen pruebas en contra de esta estructura criminal que se asentó en el municipio de Yoro, al norte de Honduras.

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Mientras avanzan las investigaciones, los equipos de seguridad continúan operativos en zonas de Yoro y sectores aledaños para ubicar a los responsables del crimen.

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