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Fichajes: Duro revés del PSG a Real Madrid, decisión final por Olise y Barcelona tiene que esperar

El mercado de fichajes de europa no se detiene, Real Madrid no ha parado de buscar nuevas contrataciones, por su parte el Barcelona recibe buenas noticas y el Manchester United va con todo

  • Actualizado: 07 de junio de 2026 a las 15:49
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Éderson va a la selección de Brasil para sustituir al lesionado Wesley. Por este motivo, el jugador del Atalanta tendrá que esperar a que termine el Mundial para cerrar su fichaje con el Manchester United.
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El Paris Saint-Germain aclaró que sus estrellas no están en venta. Esto pasa después de que unos rumores apuntaran a que el Real Madrid quería fichar a Vitinha o a Neves para su equipo.
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El delantero Alexander Sorloth quiere irse del Atlético de Madrid para tener más minutos. El jugador ya se puso de acuerdo con la Juventus y ahora ambos clubes están negociando el traspaso, indicó Fabrizio Romano.
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El Manchester United quiere contratar al portero Sam Johnstone, quien actualmente juega en los Wolves. La idea del equipo inglés es tenerlo como el guardameta suplente del plantel.
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El Tottenham está muy cerca de fichar al brasileño Savinho hasta el año 2031. El extremo le gusta mucho al entrenador De Zerbi y ahora es más fácil su salida al no estar Guardiola, informan desde Inglaterra.
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Hakan Safi, quien busca ser el nuevo presidente del Fenerbahçe, hizo una gran promesa si gana las elecciones: asegura que fichará a los reconocidos futbolistas Calhanoglu, Luis Suárez, Demiral y Greenwood. Sendos bombazos en Turquía.
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El presidente del Bayern Múnich aseguró que no tienen intenciones de vender a Michael Olise. Le mandó a decir al Real Madrid que ni lo intenten, porque el jugador tiene un contrato largo: “Si Florentino Pérez quiere enviarnos una oferta por Olise, lo cual no ha sucedido hasta ahora , puede ahorrarse su tiempo. Es un jugador del FC Bayern con un contrato a largo plazo. NO somos un club vendedor".
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El Tottenham aseguró el fichaje libre del defensor Marcos Senesi hasta junio de 2030. El jugador ya le había dado su palabra al equipo hace semanas, sumándose también a la llegada de Andy Robertson.
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El Manchester United quiere ofrecer 65 millones de euros por el defensor Cristian Romero, quien juega en el Tottenham. El club sueña con tenerlo en su defensa para la próxima temporada.
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Dani Olmo rechazó las ofertas de grandes equipos como el Arsenal y el Manchester City. El jugador de 28 años decidió que se quedará en el Barcelona bajo las órdenes del técnico Hansi Flick.
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El futbolista Bernardo Silva confesó que el Barcelona es una de sus opciones para el futuro, pero todavía no decide nada. Su plan es elegir un equipo donde realmente se sienta querido.
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El jugador argentino Barrenechea podría regresar al Valencia. El Benfica, club dueño de su pase, quiere recuperar lo que pagó por él, pero no descarta la opción de prestárselo al equipo español.
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El futuro del delantero Muriqi depende de quién gane las elecciones en el Fenerbahçe. Uno de los candidatos está dispuesto a pagar 18 millones de euros al Mallorca para comprar al jugador.
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Florentino Pérez ha ganado las elecciones y ha sido reelegido como presidente del Real Madrid hasta el año 2030. El actual presidente de la institución merengue se impuso de manera contundente en los comicios frente a su competidor, Enrique Riquelme
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