Al menos 187 policías fueron remitidos a Recursos Humanos: ¿serán destituidos?

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 187 exmiembros de la extinta Dirección Policial Antimaras contra el Crimen Organizado (Dipampco) fueron puestos a disposición del Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad. A nueve días de haber sido suprimida esta unidad policial -el pasado 29 de mayo- por decisión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), y sustituida por la nueva División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), los primeros cambios de fondo se han comenzado a implementar. Así lo confirmó este domingo, el subcomisionado de Policía, Daniel Molina, jefe de la DAET, al revelar que los 187 agentes y oficiales que eran miembros de la entonces Dipampco no pertenecerán a la entidad.

"Hoy estamos poniendo a disposición de Recursos Humanos un total de 187 elementos policiales, que no van a pertenecer más a la División, y obviamente va a depender de las circunstancias", dijo. "Se va a tomar una decisión por parte del mando (dirección) (sobre) su destino; obviamente garantizando el debido proceso, la presunción de inocencia, en los diferentes casos", agregó.

¿Podrían destituirlos?

Esa determinación tomada por la Secretaría de Seguridad indica que muchos de los 780 agentes y oficiales que estuvieron asignados y destacados en la Dipampco, podrían ser destituidos de la Policía Nacional, sí en el proceso administrativo interno realizado por la Dirección de Asuntos Policiales Disciplinarios (Didadpol) llegasen a demostrar que incurrieron en la comisión de delitos. Molina aclaró que "no todo el mundo comete delitos; en el caso de que se detecte que una persona haya cometido delitos, se tiene que garantizar su presunción de inocencia, se tiene que hacer el proceso penal correspondiente. Dentro de este proceso de certificación, también implica a personas que su comportamiento laboral no va acorde a los objetivos de la organización".