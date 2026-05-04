Estudiante del Instituto Saúl Zelaya Jiménez era jovencita asesinada en la colonia Humuya

Tegucigalpa, Honduras.- Con el nombre de Blanca Marisol Posadas, fue identificada la jovencita que la tarde de ayer domingo 3 de mayo fue víctima de la delincuencia, en la capital de la República. La joven, de 19 años de edad, fue atacada a disparos alrededor de las 5:50 de la tarde por dos sujetos que le daban persecución en una motocicleta por las calles de la colonia Humuya. Al sentirse acorralada por los delincuentes, la joven intentó huir, pero los malvivientes lograron alcanzarle. La hipótesis principal es que al parecer, Blanca Marisol iba a bordo de una motocicleta, y que los asaltantes le dieron persecución con el objetivo de robársela; sin embargo, esta versión aún no ha sido confirmada por la Policía Nacional.

Los vecinos de la colonia Humuya, al presenciar el ataque contra la jovencita, llamaron de inmediato al Sistema Nacional de Emergencias 911, reportando lo ocurrido. Minutos después llegó una ambulancia con paramédicos, para trasladarla al Hospital Escuela (HE). Minutos después, los médicos de ese sanatorio la declararon muerta, debido a las graves lesiones que ésta presentaba, por los múltiples disparos de arma de fuego que recibió.

Familia en la morgue

El cuerpo fue trasladado en calidad de desconocido a la morgue del Ministerio Público (MP), ya que al momento del ingreso al Hospital Escuela y del levantamiento por parte de Medicina Forense, no le encontraron documentos personales.