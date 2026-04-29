En La Guasalona hallan carro en el que pandilleros cometieron asaltos en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- En uno de los recovecos de la colonia Providencia, más conocida como "La Guasalona", fue encontrado un vehículo en el que se cometieron una serie de asaltos en los últimos días, en la capital.

El más reciente de los atracos ocurrió la noche del lunes 27 de abril, bajo el puente a desnivel en la céntrica colonia Humuya. Dos jovencitos se bajaron de un carro color rojo, marca Honda, modelo, Fit, y de inmediato se acercaron a una muchacha que estaba afuera de un negocio de la zona.

En un inicio hicieron como que le consultarían algo en particular y después le despojaron de un bolso y otras pertenencias, para luego abordar rápidamente el automotor.