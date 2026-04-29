En La Guasalona hallan carro en el que pandilleros cometieron asaltos en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- En uno de los recovecos de la colonia Providencia, más conocida como "La Guasalona", fue encontrado un vehículo en el que se cometieron una serie de asaltos en los últimos días, en la capital.
El más reciente de los atracos ocurrió la noche del lunes 27 de abril, bajo el puente a desnivel en la céntrica colonia Humuya. Dos jovencitos se bajaron de un carro color rojo, marca Honda, modelo, Fit, y de inmediato se acercaron a una muchacha que estaba afuera de un negocio de la zona.
En un inicio hicieron como que le consultarían algo en particular y después le despojaron de un bolso y otras pertenencias, para luego abordar rápidamente el automotor.
El asalto quedó grabado en una de las cámaras de seguridad del sector, video en el que incluso se ve con claridad los rostros de los dos delincuentes.
Ubicación
En poder de este material audiovisual y del seguimiento que le dieron al vehículo mediante las cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911, detectives asignados a la Unidad contra Robo de Vehículos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en conjunto con la Policía Preventiva, dieron con la ubicación del carro la noche del martes, en La Guasalona.
Durante el asalto el automotor no llevaba placas, sin embargo, al encontrarlo dentro de la conflictiva colonia tenía una placa con registro HDX 8492.
El vehículo fue trasladado a las instalaciones de la DPI, en la colonia Kennedy, dónde están a la espera de saber si algún ciudadano había reportado el robo de éste, y cuál es el verdadero registro.
La Guasalona es una de las zonas de la capital cooptadas por la Pandilla 18, dónde ejercen total dominio de sus calles y presión sobre sus habitantes.