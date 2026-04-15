Capturan a presuntos gatilleros de la Pandilla 18 por asesinatos ocurridos en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Cuatro supuestos integrantes de la Pandilla 18, fueron capturados en la colonia Altos de la Divanna, en Comayagüela, señalados de ejecutar a tres personas en los últimos días, entre ellas a una mujer que fueron a sacar de su casa; todos en la capital.

Los detenidos fueron identificados con los nombres de Carlos Daniel Lagos Tejeda (25), alias "Epidemia", Jackuth Hernán Peña Raudales (27), conocido con el mote de "Ardilla", Josep Miguel Gómez Ramírez (20), apodado "Ñaña" y un menor de 17 años de edad, alias "Suicida".

En el caso de Josep Gómez, tenía una orden de captura pendiente por el delito de asesinato, en perjuicio de José Manuel Osorio Zepeda, un joven que se dedicacaba a trabajar como ayudante o cobrador de unidades del transporte urbano, en esta ciudad.