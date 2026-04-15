Capturan a presuntos gatilleros de la Pandilla 18 por asesinatos ocurridos en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Cuatro supuestos integrantes de la Pandilla 18, fueron capturados en la colonia Altos de la Divanna, en Comayagüela, señalados de ejecutar a tres personas en los últimos días, entre ellas a una mujer que fueron a sacar de su casa; todos en la capital.
Los detenidos fueron identificados con los nombres de Carlos Daniel Lagos Tejeda (25), alias "Epidemia", Jackuth Hernán Peña Raudales (27), conocido con el mote de "Ardilla", Josep Miguel Gómez Ramírez (20), apodado "Ñaña" y un menor de 17 años de edad, alias "Suicida".
En el caso de Josep Gómez, tenía una orden de captura pendiente por el delito de asesinato, en perjuicio de José Manuel Osorio Zepeda, un joven que se dedicacaba a trabajar como ayudante o cobrador de unidades del transporte urbano, en esta ciudad.
Además, a los detenidos se les investiga por su presunta participación en los asesinatos de Leonardo Nicolás Escoto Ortez (46), ultimado a disparos la noche del 8 de abril, en la colonia Loarque.
También, del crimen de Marilyn Anahy Flores Martínez (25), hecho violento suscitado la madrugada del domingo 12 de abril del presente año, en el barrio Lempira de Comayagüela; a quien cuatro hombres encapuchados sacaron por la fuerza de su vivienda y luego la mataron frente a su madre.
Drogas y arma
Al momento de la detención, a tres de los sospechosos se les decomisó droga y un arma de fuego; a razón de estos, podrían enfrentar cargos por los delitos de tráfico de drogas y porte ilegal de armas de fuego, además, de asesinato y asociación para delinquir.
En la captura múltiple participaron agentes de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).
Los cuatro capturados fueron puestos a la orden del Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, para continuar con el debido proceso legal conforme a lo establecido en la ley.