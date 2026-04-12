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Sicarios llegaron a su casa y la mataron frente a su madre: crimen de Sarahí en el barrio Lempira

Sicarios tocaron la puerta de su vivienda y, frente a su madre, le dispararon en repetidas ocasiones, apuntándole principalmente a la cabeza, en el barrio Lempira de Comayagüela

  • Actualizado: 12 de abril de 2026 a las 09:27
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Una joven de 21 años, identificada como Sarahí Flores, fue asesinada a disparos en el barrio Lempira. ¿Cómo ocurrieron los hechos?

 Foto: Captura de pantalla-video
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Fue en horas de la madrugada cuando sicarios tocaron la puerta de la casa de la joven, ubicada en el barrio Lempira de Comayagüela, capital de Honduras.

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Cuatro hombres armados, con pasamontañas, llegaron hasta el domicilio de Saraí Flores, una joven de 21 años. La sacaron por la fuerza de su vivienda frente a su madre y la ejecutaron con múltiples disparos en la vía pública.

 Foto: Captura de pantalla-video
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En cuanto la víctima abrió la puerta, la obligaron a salir a la calle, donde sin mediar palabra le dispararon en repetidas ocasiones.

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En la escena del crimen se contabilizaron al menos siete casquillos de bala, la mayoría de los impactos en la cabeza.

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La madre de Saraí, quien fue testigo directo del ataque, quedó en estado de 'shock'.

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Vecinos del sector lamentaron lo ocurrido y aseguraron que la joven era “muy tranquila y trabajadora”.

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El crimen se registró en horas de la madrugada de es domingo 12 de abril, cuando la madre de la joven y ella estaban a punto de dormir.

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Al lugar llegaron miembros de Medicina Forense para realizar el levantamiento del cuerpo, que quedó sin vida frente a su casa.

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Hasta el momento se desconoce el motivo del crimen de la joven de tan solo 21 años.

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