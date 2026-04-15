  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Mary Medina, comerciante asesinada tras balacera en Olancho; pareja es sospechoso

Mientras se encontraba en su negocio, Mary Medina fue asesinada en un ataque armado, en el que presuntamente estaría implicada su pareja, quien ya fue detenida

  • Actualizado: 15 de abril de 2026 a las 07:24
Mary Medina, comerciante asesinada tras balacera en Olancho; pareja es sospechoso
1 de 12

Una fuerte balacera registrada en el centro de Catacamas, Olancho, dejó como resultado la muerte de Mary Medina y dos personas heridas, en un hecho ocurrido dentro de un negocio de venta de ropa. Aquí los detalles:

Foto: Cortesía.
Mary Medina, comerciante asesinada tras balacera en Olancho; pareja es sospechoso
2 de 12

Mary Medina, de 34 años, se encontraba dentro de su establecimiento comercial de ropa “Victoria Store”, al momento del ataque armado.

 Foto: Cortesía
Mary Medina, comerciante asesinada tras balacera en Olancho; pareja es sospechoso
3 de 12

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió en horas de la tarde de ayer martes, cuando sujetos fuertemente armados irrumpieron en el lugar y abrieron fuego contra las personas presentes.

 Foto: Cortesía
Mary Medina, comerciante asesinada tras balacera en Olancho; pareja es sospechoso
4 de 12

El ataque dejó también como saldo dos personas heridas, identificadas como Anyi Yánez López, originaria de Río Blanco, Catacamas, y a Darwin Vásquez Oliva, procedente de Cantarranas, Francisco Morazán, quien presuntamente sería expareja de la víctima.

 Foto: Cortesía
Mary Medina, comerciante asesinada tras balacera en Olancho; pareja es sospechoso
5 de 12

Ambos fueron trasladados a un centro asistencial tras recibir múltiples impactos de bala. Se desconoce su estado de salud. Mary Medina murió en el lugar.

Foto: Cortesía
Mary Medina, comerciante asesinada tras balacera en Olancho; pareja es sospechoso
6 de 12

El ataque generó momentos de angustia entre clientes y comerciantes cercanos, quienes buscaron resguardarse tras escuchar las ráfagas de disparos dentro del establecimiento.

 Foto: Cortesía
Mary Medina, comerciante asesinada tras balacera en Olancho; pareja es sospechoso
7 de 12

Informes de las autoridades indican que el principal sospechoso del crimen sería la actual pareja sentimental de la víctima, quien posteriormente fue capturado durante un operativo policial ejecutado en la comunidad de Limones, Lepaguare, cuando presuntamente intentaba salir del departamento de Olancho.

 Foto: Cortesía
Mary Medina, comerciante asesinada tras balacera en Olancho; pareja es sospechoso
8 de 12

Tras la alerta del tiroteo, agentes de la Policía Nacional, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y personal del Ministerio Público se desplazaron hasta la escena del crimen para acordonar el área y comenzar con las diligencias investigativas correspondientes.

 Foto: Cortesía
Mary Medina, comerciante asesinada tras balacera en Olancho; pareja es sospechoso
9 de 12

Las autoridades informaron que, aunque el principal sospechoso ya se encuentra detenido y fue remitido a la instancia correspondiente, aún se manejan diversas líneas de investigación para establecer con precisión el móvil del crimen y las circunstancias en que ocurrió el ataque.

 Foto: Cortesía
Mary Medina, comerciante asesinada tras balacera en Olancho; pareja es sospechoso
10 de 12

Medina era madre de tres menores (dos niñas y un niño) y presuntamente había emprendido su negocio tras la muerte de su expareja, Alex Rubio, quien falleció tras quitarse la vida en medio de un ataque de depresión.

 Foto: Cortesía
Mary Medina, comerciante asesinada tras balacera en Olancho; pareja es sospechoso
11 de 12

El detenido será puesto a la orden del Ministerio Público para la recopilación de pruebas que permitan esclarecer la responsabilidad penal en este hecho violento.

 Foto: Cortesía
Mary Medina, comerciante asesinada tras balacera en Olancho; pareja es sospechoso
12 de 12

Autoridades continúan con las investigaciones del caso, mientras el hecho se suma a la serie de episodios violentos registrados en la zona,

 Foto: Cortesía
Cargar más fotos