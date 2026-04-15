Mary Medina, comerciante asesinada tras balacera en Olancho; pareja es sospechoso

Una fuerte balacera registrada en el centro de Catacamas, Olancho, dejó como resultado la muerte de Mary Medina y dos personas heridas, en un hecho ocurrido dentro de un negocio de venta de ropa. Aquí los detalles:
Mary Medina, de 34 años, se encontraba dentro de su establecimiento comercial de ropa “Victoria Store”, al momento del ataque armado.
De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió en horas de la tarde de ayer martes, cuando sujetos fuertemente armados irrumpieron en el lugar y abrieron fuego contra las personas presentes.
El ataque dejó también como saldo dos personas heridas, identificadas como Anyi Yánez López, originaria de Río Blanco, Catacamas, y a Darwin Vásquez Oliva, procedente de Cantarranas, Francisco Morazán, quien presuntamente sería expareja de la víctima.
Ambos fueron trasladados a un centro asistencial tras recibir múltiples impactos de bala. Se desconoce su estado de salud. Mary Medina murió en el lugar.
El ataque generó momentos de angustia entre clientes y comerciantes cercanos, quienes buscaron resguardarse tras escuchar las ráfagas de disparos dentro del establecimiento.
Informes de las autoridades indican que el principal sospechoso del crimen sería la actual pareja sentimental de la víctima, quien posteriormente fue capturado durante un operativo policial ejecutado en la comunidad de Limones, Lepaguare, cuando presuntamente intentaba salir del departamento de Olancho.
Tras la alerta del tiroteo, agentes de la Policía Nacional, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y personal del Ministerio Público se desplazaron hasta la escena del crimen para acordonar el área y comenzar con las diligencias investigativas correspondientes.
Las autoridades informaron que, aunque el principal sospechoso ya se encuentra detenido y fue remitido a la instancia correspondiente, aún se manejan diversas líneas de investigación para establecer con precisión el móvil del crimen y las circunstancias en que ocurrió el ataque.
Medina era madre de tres menores (dos niñas y un niño) y presuntamente había emprendido su negocio tras la muerte de su expareja, Alex Rubio, quien falleció tras quitarse la vida en medio de un ataque de depresión.
El detenido será puesto a la orden del Ministerio Público para la recopilación de pruebas que permitan esclarecer la responsabilidad penal en este hecho violento.
Autoridades continúan con las investigaciones del caso, mientras el hecho se suma a la serie de episodios violentos registrados en la zona,