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Rescatan el cadáver de un obrero soterrado en Siguatepeque

El fallecido fue identificado como Nilson Alberto Lazo, de 34 años de edad; autoridades investigan cómo ocurrieron los hechos

  • Actualizado: 04 de junio de 2026 a las 17:19
Rescatan el cadáver de un obrero soterrado en Siguatepeque

El cuerpo del obrero fue rescatado tras varios minutos soterrado, pero ya no tenía signos vitales.

 Foto: Cortesía

Siguatepeque, Honduras.- Una persona murió tras quedar soterrada en las instalaciones de Agroindustrias El Corral, ubicadas en la aldea Aguas del Padre, en Siguatepeque, en la zona central de Honduras, la tarde de este jueves 4 de junio.

Al lugar se desplazó el Cuerpo de Bomberos y rescatistas, en una unidad ambulancia y una contra incendios, tras recibir el reporte de la emergencia.

Según el informe preliminar, los rescatistas encontraron a la víctima bajo tierra y procedieron a realizar la evaluación de sus signos vitales, los cuales estaban ausentes al momento de la inspección.

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Posteriormente, los bomberos rescataron el cadáver, identificado como Nilson Alberto Lazo, de 34 años de edad.

Las autoridades competentes quedaron a cargo de las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias en que ocurrió el incidente.

El cadáver del hombre fue trasladado a la morgue más cercana para realizar el proceso legal correspondiente, para luego ser entregado a sus familiares, quienes le darán cristiana sepultura.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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