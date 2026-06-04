Rescatan el cadáver de un obrero soterrado en Siguatepeque

Siguatepeque, Honduras.- Una persona murió tras quedar soterrada en las instalaciones de Agroindustrias El Corral, ubicadas en la aldea Aguas del Padre, en Siguatepeque, en la zona central de Honduras, la tarde de este jueves 4 de junio.

Al lugar se desplazó el Cuerpo de Bomberos y rescatistas, en una unidad ambulancia y una contra incendios, tras recibir el reporte de la emergencia.

Según el informe preliminar, los rescatistas encontraron a la víctima bajo tierra y procedieron a realizar la evaluación de sus signos vitales, los cuales estaban ausentes al momento de la inspección.