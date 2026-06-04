"Motociclista quedó envuelto en llamas" al explotar su moto tras choque con bus en SPS

Momentos de pánico se vivieron este jueves en el barrio Barandillas de San Pedro Sula cuando un motociclista se prendió en llamas al quedar en medio de la explosión de su motocicleta tras colisionar con un bus. Aquí las imágenes del fuego que arrasó con ambos vehículo y dejó en condición delicada al motociclista.
Tras el impacto de la moto con el bus, quedando debajo el motociclista atrapado por su moto, el tanque de combustible estalló sin darle tiempo de salir.
El fuego rápidamente lo arropó mientras las llamas se extendían al bus, en el que solo viajaban el conductor y el ayudante.
El motociclista fue rescatado por unas personas que se encontraban el lugar y vieron el terrible accidente.
Con apenas dos extinguidores portátiles se acercaron a la escena y lograron sacar de debajo del bus al motociclista para poder apagarle las llamas que ya habían consumido su ropa y piel.
El motociclista que hasta ahora no ha sido identificado sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en todo su cuerpo por lo que fue trasladado a bordo de una ambulancia a un hospital. Su condición es delicada.
Entretanto, las llamas seguían consumiendo la unidad, mientras el conductor del bus y su ayudante lograron salir a tiempo antes de quedar atrapados en el bus.
El bus de la ruta 2 quedó completamente inservible como se aprecia en las imágenes, pues el fuego arrasó con todo el interior.
El fuego inició desde delante, donde ocurrió el impacto con la moto, y se entendió a todo el automotor.
Fue necesaria la intervención del cuerpo de Bomberos para sofocar el incendio y enfriar la chatarra.
La imagen captó el momento en que el bus comenzaba a tomar fuego tras el fuerte impacto de la motocicleta contra la unidad en una intercepción.
Todo sucedió en cuestión de pocos minutos y serán las autoridades las que determinen cómo ocurrió el accidente.