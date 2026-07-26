Honduras vs Jamaica EN VIVO premundial sub-20: Canal dónde ver partido EN DIRECTO

Puebla, México.- La selección de Honduras se estrena en el Premundial Sub-20 de la Concacaf ante su similar de Jamaica en la cancha del estadio Universitario BUAP.

Resultado EN VIVO: Honduras 0-1 Jamaica

Min 75 - Gooool de Honduras gooool de Víctor Salazar luego de un gran pase desde el centro del campo que controló Sam Valle para que el otro llegara en volocidad y la mandara al fondo

Min. 36 - Jamaica se fue al ataque por la banda derecha por medio de Scott, quien dejó la marca atrás, entró al área, pero su remate no llevó mucha fuerza y la tiró con dirección donde estaba el portero.

Min. 26 - Se salva Jamaica, zurdazo de Alfredo Rodríguez que pasó rozando la malla.

Min 22 - Gooooool de Jamaica goooool de Jahmarie Nolan tras meterse por banda izquierda y ganarle la posición al defensor para soltar derechazo y cruzar la portería que defiende Alan Cury, aprovechando ya que no habían hecho ninguna llegada

Min. 6 - Centro desde la izquierda de Mike Arana para que llegara de cabeza David Flores, el balón pasó muy cerca. Se salva Jamaica.

INICIÓ EL PARTIDO ENTRE HONDURAS Y JAMAICA

Honduras se encuentra en el Grupo C de dicha competencia donde comparte contra los 'Reggae Boyz', Canadá y Panamá.

Las selecciones que terminen en las dos primeras posiciones de su grupo avanzan a cuartos de final, dos de ellas como tercer lugar, las que avancen a semifinales logran el boleto al Mundial que será en el 2027.

No solo eso, el ganador del Premundial Sub-20 consigue el pase directo a los Juegos Olímpicos en el 2028, de ser el campeón Estados Unidos, el que se queda con el boleto sería el subcampeón, ya que ellos clasificarán por ser anfitriones.

Previo al juego, Canadá no perdonó a Panamá y los terminó goleando 3-0 en su primer encuentro.