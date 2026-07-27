Administradora recibe un disparo en la cabeza tras un atentado en Yoro; está hospitalizada

Yoro, Honduras.- Una mujer identificada como Glendi Bautista resultó herida de gravedad durante un atentado registrado la tarde/noche del domingo -26 de julio- en la colonia Rafael Díaz Chávez, en el municipio de Yoro, Yoro.

Las primeras versiones indican que el ataque ocurrió cuando la mujer se transportaba en un vehículo por ese sector del municipio, donde fue atacada por sujetos desconocidos.

La víctima recibió un impacto de bala en la cabeza y fue trasladada de emergencia a un centro asistencial para recibir atención médica.