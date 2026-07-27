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Administradora recibe un disparo en la cabeza tras un atentado en Yoro; está hospitalizada

Glendi Bautista fue trasladada de emergencia a un centro asistencial tras el ataque armado; la Policía Nacional mantiene abiertas las líneas de investigación

  • Actualizado: 27 de julio de 2026 a las 06:52
Administradora recibe un disparo en la cabeza tras un atentado en Yoro; está hospitalizada

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer este nuevo hecho violento ocurrido en Yoro.

 Foto: Redes sociales

Yoro, Honduras.- Una mujer identificada como Glendi Bautista resultó herida de gravedad durante un atentado registrado la tarde/noche del domingo -26 de julio- en la colonia Rafael Díaz Chávez, en el municipio de Yoro, Yoro.

Las primeras versiones indican que el ataque ocurrió cuando la mujer se transportaba en un vehículo por ese sector del municipio, donde fue atacada por sujetos desconocidos.

La víctima recibió un impacto de bala en la cabeza y fue trasladada de emergencia a un centro asistencial para recibir atención médica.

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Reportes preliminares también señalan que al momento del ataque Bautista viajaba acompañada de dos menores de edad, quienes no resultaron heridas.

Tras el hecho violento, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena para realizar las primeras diligencias e iniciar las investigaciones correspondientes.

Así quedó el vehículo de Glendi Bautista tras el ataque armado.

Así quedó el vehículo de Glendi Bautista tras el ataque armado.

 (Foto: Redes sociales )

Bautista es administradora del Centro de Desarrollo Empresarial para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CDE Mipyme) en Yoro, además de desempeñarse como profesional del área de contabilidad.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de Bautista, ya que las autoridades y el personal médico no han brindado información oficial sobre su condición.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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