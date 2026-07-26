Precio de la compra y venta del dólar para este lunes 27 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El Banco Central de Honduras (BCH) anunció cuál será el precio de la compra y venta del dólar para este lunes 27 de julio mediante su actualización diaria.

El valor de la compra de la moneda estadounidense quedó establecido en L26.7824 para este lunes, luego de ubicarse el viernes en L26.7768, lo que representa un aumento de L0.0056.

En tanto, el precio de venta se fijó en L26.9163 este lunes, después de que la jornada anterior alcanzara L26.9107, una variación al alza de L0.0056.