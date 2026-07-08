Casi 3.1 millones de hondureños recibieron remesas en 2025, según el BCH

Tegucigalpa, Honduras.- El número de hondureños receptores de remesas familiares creció el año pasado en comparación con 2024. Así lo indica el último informe "Honduras en Cifras 2025" publicado por el Banco Central de Honduras (BCH), al pasar de 2,922,860 a 3,059,302 personas, con un crecimiento interanual de 136,442 receptores.

Cada año son más los compatriotas que reciben remesas de sus familiares que residen en Estados Unidos, España, Canadá, México, Costa Rica, Guatemala, entre otros países. Además, el ingreso de remesas al país aumentó de 9,497.6 a 11,904.4 millones de dólares en los años 2024-2025.

Del 1 de enero al 25 de junio de 2026, los envíos de remesas sumaron 6,318.1 millones de dólares, superando los $5,632.6 millones de igual periodo de 2025, con un incremento interanual de $685.5 millones, equivalente 12.17%.

Entre los países emisores de remesas se encuentran: Estados Unidos que concentra el mayor número de remesas enviadas a honduras con 98.41, según el BCH, cifra que contrasta con más de 1,4 millones de hondureños que viven en ese país, siendo la octava población hispana más grande viviendo en EE UU.

Con más de tres millones hondureños que reciben remesas se puede reflejan en el testimonio de miles de compatriotas que viven en el extranjero, por ejemplo Carlos García, que cuatro años atrás migró de forma irregular a Estados Unidos. Esa decisión da frutos cada mes al enviar remesas a su familia para manutención, educación y la construcción de su vivienda.