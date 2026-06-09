Remesas a Honduras, El Salvador y Guatemala suman $15.852 millones en 2026

San Salvador, El Salvador.- Las remesas familiares recibidas por El Salvador, Guatemala y Honduras, países que forman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, superaron los 15.852 millones de dólares entre enero y abril de 2026, un 10,7 % más que lo registrado en el mismo período de 2025, según datos difundidos este martes.

Las cifras recabadas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indican que esta cifra es superior en 1.530,5 millones de dólares a los 14.322 millones de dólares registrados en el 2025.

Del total de remesas recibidas en enero y abril pasados, de acuerdo con las estadísticas de la OIM, 3.286,7 millones de dólares (20,7 %) fueron recibidos por El Salvador, 8.431,6 millones (53,2 %) por Guatemala y 4.134,2 millones (26,1 %) por Honduras.