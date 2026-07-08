De dos primos de 16 años eran los cuerpos sin vida hallados en la colonia 14 de Enero

Tegucigalpa, Honduras.- Un día después de que los cadaveres de dos jovencitos fueron encontrados en un paraje de la colonia 14 de Enero, al norte de Comayagüela; sus identidades fueron reveladas en la morgue del Ministerio Público (MP), dónde permanecían los cuerpos. Se trata de Ángel Josué Amador Henríquez y Andy Josué Henríquez Servellón; primos entre sí, originarios de esta ciudad capital. Los dos adolescentes habían desaparecido desde la tarde del lunes -6 de julio- cuando salieron de sus respectivas casas, en la colonia El Carrizal, de Comayagüela, supuestamente, con la intención de visitar a un familiar en la cercana colonia Columbus, a inmediaciones del bulevar Fuerzas Armadas. Desde ese momento, Ángel Josué y Andy Josué no volvieron ha ser vistos por sus parientes. Ninguno de los dos regresó a sus hogares, situación que generó preocupación entre sus familias.

Los cuerpos fueron fueron encontrados a eso de las 6:40 de la mañana, por vecinos de la 14 de Enero, que pasaron por el lugar y se toparon con los cadáveres. Dos horas y media después del hallazgo -a eso de las 9:10 de la mañana- estos fueron levantados por personal de Medicina Forense, tras procesar la escena de muerte.

Estaban en la morgue

Fue hasta hoy miércoles, que familiares de ambos adolescentes se acercaron a Medicina Forense, para descartar o constatar si los dos muchachos encontrados en la 14 de Enero, eran sus deudos. Luego de algunos trámites preliminares, el personal de la morgue del Ministerio Público (MP) les mostró a los familiares los cuerpos que fueron ingresados ayer desde esa zona de la capital, corroborando la noticia que menos esperaban. Se trata de Ángel y Andy, los dos muchachitos que habían desaparecido la tarde-noche del lunes.

Investigaciones preliminares realizadas por los equipos de investigación de la Policía Nacional (PN), revelan que los dos menores de edad, fueron raptados por pandilleros cerca de la Estación de Bomberos de El Carrizal. Los subieron a una mototaxi y luego se introdujeron a una de las calles aledañas. Alrededor de las 10:00 de la noche del lunes, los pobladores de la colonia 14 de Enero, escucharon varios disparos de armas de fuego; posiblemente, en ese momento fueron ejecutados por los criminales. Sus cuerpos presentaban múltiples signos de tortura, como los dientes quebrados y golpes contusos en varias partes. Además, estaban atados de sus manos.