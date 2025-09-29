De un disparo en la cabeza matan a joven en colonia El Carrizal de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- En la noche del pasado domingo -28 de septiembre- un joven fue asesinado de un disparo en su cabeza en la colonia El Carrizal, ubicada en el norte de la capital de Honduras. El fallecido fue identificado como Fernando José Matamaros Rodríguez, de 24 años de edad.

Se informó que el joven primero fue atacado a golpes por sujetos desconocidos antes de que le quitaran la vida con un balazo en su cráneo. Matamoros Rodríguez fue auxiliado de inmediato por vecinos y familiares, trasladándolo en autobús "Rapidito" hacia la estación del Cuerpo de Bomberos ubicada en la colonia en mención. Sin embargo, la joven víctima ya no presentaba signos vitales cuando arribó a la estación de bomberos. Los familiares aseguraron que Fernando Matamoros Rodríguez se caracterizaba por ser una persona humilde y trabajadora, quien no tenía problemas con nadie.

Hasta la estación de bomberos llegaron elementos de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico de Matamoros Rodríguez. De igual forma, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) arribó para iniciar las investigaciones con el fin de determinar a los autores del crimen y sus motivaciones.

