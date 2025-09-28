  1. Inicio
  2. · Sucesos

Tenía varias heridas en la cabeza: asesinan a un hombre en El Tablón

El cuerpo, encontrado entre matorrales a la orilla de una carretera de tierra, presentaba múltiples heridas. La víctima aún no ha sido identificada

  • 28 de septiembre de 2025 a las 08:36
Tenía varias heridas en la cabeza: asesinan a un hombre en El Tablón

El cadáver quedó tendido boca abajo, con el pantalón a medio deslizar.

 Foto: Agustín Lagos| EL HERALDO

Francisco Morazán, Honduras.- Con varias heridas en su cabeza, un hombre fue encontrado sin vida en el sector de El Tablón, sector perteneciente al departamento de Francisco Morazán, zona central de Honduras.

El cuerpo fue encontrado en medio de unos matorrales, a la orilla de una carretera de tierra.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima. Se está a la espera de la llegada del personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento y trasladar el cuerpo a la morgue, donde se le practicará la autopsia.

Jovencita de 25 años era la víctima hallada embolsada en El Tablón

La escena reveló que la víctima presentaba el cráneo desfigurado y el rostro ensangrentado producto de los golpes. Preliminarmente, trascendió que fue asesinado a disparos, pero las autoridades aseguraron que se utilizó un objeto romo.

Embolsado encuentran cadáver de una mujer en la aldea El Tablón

Junto al cuerpo se encontró una mochila con algunas de sus pertenencias, además de varios envases de cerveza.

El cadáver quedó tendido boca abajo, con el pantalón a medio deslizar. Se constató que la víctima tenía un tatuaje en el antebrazo, lo que podría servir para su identificación.

Las autoridades estiman que el hombre tendría entre 25 y 30 años de edad aproximadamente.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional, quienes acordonaron la escena del crimen para iniciar las investigaciones correspondientes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias