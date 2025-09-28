Tenía varias heridas en la cabeza: asesinan a un hombre en El Tablón

Francisco Morazán, Honduras.- Con varias heridas en su cabeza, un hombre fue encontrado sin vida en el sector de El Tablón, sector perteneciente al departamento de Francisco Morazán, zona central de Honduras. El cuerpo fue encontrado en medio de unos matorrales, a la orilla de una carretera de tierra.



Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima. Se está a la espera de la llegada del personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento y trasladar el cuerpo a la morgue, donde se le practicará la autopsia.

La escena reveló que la víctima presentaba el cráneo desfigurado y el rostro ensangrentado producto de los golpes. Preliminarmente, trascendió que fue asesinado a disparos, pero las autoridades aseguraron que se utilizó un objeto romo.