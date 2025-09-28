  1. Inicio
José Torres murió atrapado en su carro que cayó a un crique: momento en que sacan su cuerpo

Un trágico accidente en el barrio Marejada de Puerto Cortés dejó sin vida a José Torres, al quedar atrapado en su carro que cayó a un crique. Momento en que rescatan el cuerpo

  • 28 de septiembre de 2025 a las 13:30
Un aparatoso accidente de tránsito en el barrio Marejada, en Puerto Cortés, dejó como saldo una persona fallecida la mañana de este domingo.

 Foto: Cortesía-redes sociales
El hecho ocurrió cuando un vehículo tipo Hyundai Tucson, color rojo, cayó al fondo de un crique ubicado a pocos metros del mar en la zona de playas de Marejada.

 Foto: Cortesía-redes sociales
En el interior del automotor fue encontrado sin vida un hombre, quien posteriormente fue identificado como José Miguel Torres Molina, de 44 años de edad, según documentos personales hallados entre sus pertenencias.

 Foto: Cortesía-redes sociales
De acuerdo con las primeras versiones, la víctima habría perdido el control del vehículo, precipitándose al crique en un accidente tipo despiste.

 Foto: Cortesía-redes sociales
El carro quedó completamente volcado boca abajo, dificultando las labores de rescate, pero finalmente el cuerpo de bombero logró hacer el rescate.

 Foto: Cortesía-redes sociales
Elementos del Cuerpo de Bomberos llegaron a la zona para recuperar el cuerpo, el cual permanecía atrapado dentro del automotor.

 Foto: Cortesía-redes sociales
Finalmente, los socorristas lograron extraer el cadáver, que ya presentaba rigidez, confirmándose la muerte en el lugar.

 Foto: Cortesía-redes sociales
El rescate se prolongó varios minutos debido a la posición en la que quedó el vehículo. La víctima habría perecido por ahogamiento tras quedar atrapado en el interior.

 Foto: Cortesía-redes sociales
El vehículo portaba las placas HC0-5273 y, según medios locales, el ciudadano era de origen salvadoreño, aunque este dato no fue confirmado por las autoridades.

 Foto: Cortesía-redes sociales
Por su parte, las autoridades de tránsito de Puerto Cortés se hicieron cargo del vehículo accidentado, que fue trasladado a las instalaciones policiales mientras avanzan las investigaciones.

 Foto: Cortesía-redes sociales
