Joven salió al Carnaval de Tegucigalpa y lo encontraron muerto en la Villa Nueva

Un joven fue encontrado sin vida en una quebrada del sector "B" de la colonia Villa Nueva. Aquí lo que se sabe del crimen.
La víctima fue identificada únicamente como Emerson, según confirmaron sus familiares. ¿Qué fue lo último que se supo de él?
Según los primeros reportes, el joven había salido por la tarde del pasado sábado al Carnaval de Tegucigalpa y no regresó a su hogar.
Emerson vestía un pantalón blanco, camiseta negra y tenis negros con detalles en rojo, un atuendo que sus familiares reconocieron de inmediato.
De acuerdo con su hermano, Emerson trabajaba como mototaxista en la misma colonia, lo que lo mantenía activo en las calles del sector y en contacto con las personas que residen en la zona.
El joven presentaba varias heridas en el cuerpo provocadas por un arma blanca tipo puñal, según las autoridades que realizaron la inspección inicial en el lugar del hallazgo.
El cuerpo fue localizado en una quebrada, y tras el hallazgo llegaron al lugar sus familiares, quienes reconocieron al joven.
Posteriormente, el cuerpo fue trasladado en una sábana blanca a la morgue para los procedimientos legales y médicos correspondientes.
Familiares indicaron que lo último que se supo de Emerson fue que había salido al Carnaval de Tegucigalpa, celebrado el pasado 27 de septiembre en el bulevar Suyapa, y que desde entonces no se tuvo contacto con él.
La colonia Villa Nueva es considerada una zona conflictiva debido al alto número de hechos violentos que se registran en la zona, en la que varios de sus sectores son dominados por la Pandilla 18.