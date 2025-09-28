  1. Inicio
Muerto y con las manos atadas hallan a hombre en SPS; otra víctima logró escapar

Los victimarios intentaron atar a la segunda víctima con un lazo, pero este logró escapar. Su acompañante no corrió con la misma suerte

  • 28 de septiembre de 2025 a las 11:38
Autoridades acordonaron la escena del crimen para realizar las pesquisas.

Foto: EL HERALDO

San Pedro Sula, Honduras.- El cuerpo de un hombre, que estaba atado de manos, fue encontrado la mañana de este domingo 28 de septiembre en un bulevar de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en la zona norte de Honduras.

Un fallecido, cuya identidad no ha sido establecida, fue hallado específicamente en una de las áreas verdes de los puentes a desnivel de la avenida Nueva Orleans, en las cercanías del Gimnasio Municipal.

La Policía informó que, según datos recabados en el lugar, el crimen ocurrió a eso de las 3:00 de la madrugada. El malogrado hombre tenía sus manos atadas hacia atrás con un lazo.

Versiones preliminares indican que el fallecido no iba a ser la única víctima, pues al parecer, a la escena del crimen habrían llevado por la fuerza también a otro hombre, quien se logró escapar de los victimarios. En el lugar fue encontrado un lazo con el que se presume quisieron atar a la segunda víctima.

Fue precisamente ese sobreviviente, quien resultó herido, el que pidió auxilio en una gasolinera y una ambulancia del 911 lo trasladó a un centro hospitalario, donde su estado es reservado.

Además, las autoridades creen que los homicidas llegaron a bordo de una camioneta negra en la que huyeron después de dispararle al ahora fallecido.

El jefe de la Policía Nacional de la zona, comisario Cristian Nolasco, dijo que manejan como posible móvil del crimen el robo, porque están investigando una banda que opera en el sector y "posiblemente fueron sorprendidos (el victimado y el herido)".

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

