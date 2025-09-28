Muerto y con las manos atadas hallan a hombre en SPS; otra víctima logró escapar

San Pedro Sula, Honduras.- El cuerpo de un hombre, que estaba atado de manos, fue encontrado la mañana de este domingo 28 de septiembre en un bulevar de San Pedro Sula , departamento de Cortés, en la zona norte de Honduras. Un fallecido, cuya identidad no ha sido establecida, fue hallado específicamente en una de las áreas verdes de los puentes a desnivel de la avenida Nueva Orleans , en las cercanías del Gimnasio Municipal .

La Policía informó que, según datos recabados en el lugar, el crimen ocurrió a eso de las 3:00 de la madrugada. El malogrado hombre tenía sus manos atadas hacia atrás con un lazo.

Versiones preliminares indican que el fallecido no iba a ser la única víctima, pues al parecer, a la escena del crimen habrían llevado por la fuerza también a otro hombre, quien se logró escapar de los victimarios. En el lugar fue encontrado un lazo con el que se presume quisieron atar a la segunda víctima.



Fue precisamente ese sobreviviente, quien resultó herido, el que pidió auxilio en una gasolinera y una ambulancia del 911 lo trasladó a un centro hospitalario, donde su estado es reservado.



Además, las autoridades creen que los homicidas llegaron a bordo de una camioneta negra en la que huyeron después de dispararle al ahora fallecido.