Laura Mejía, asesinada en la puerta de su casa: desconocido se le acercó y le disparó en Guaimaca

Laura Mejía, de 35 años, fue atacada a disparos frente al portón de su casa en la colonia La Esperanza de Guaimaca, Francisco Morazán

  • 28 de septiembre de 2025 a las 08:00
En el municipio de Guaimaca, Francisco Morazán, una mujer de aproximadamente 35 años fue asesinada a balazos en la puerta de su propia vivienda.

 Foto: Cortesía-redes sociales
La víctima fue identificada como Laura Mejía, quien falleció de forma inmediata tras recibir múltiples impactos de arma de fuego mientras se encontraba en el acceso principal de su domicilio.

 Foto: Cortesía-redes sociales
El hecho violento ocurrió en horas de la noche del pasado sábado 27 de septiembre, cuando, según versiones preliminares, un sujeto no identificado se acercó hasta la vivienda y, sin mediar palabra, abrió fuego contra la joven madre.

 Foto: Cortesía-redes sociales
Vecinos relataron que los disparos se escucharon en horas de la noche, provocando pánico entre las familias del sector.

 Foto: Cortesía-redes sociales
Luego de varios minutos, uchos salieron alarmados y se encontraron el cuerpo de Laura tendido frente al portón verde de su casa de bloques.

 Foto: Cortesía-redes sociales
Algunos de los pobladores la describieron como una mujer tranquila y dedicada, señalando que nunca imaginaron que un ataque tan violento pudiera ocurrir en la colonia.

Foto: Cortesía-redes sociales
Medios locales confirmaron que Laura Mejía era madre de dos menores de edad, aunque se desconoce si al momento del ataque se encontraba en compañía de ellos dentro de la vivienda.

 Foto: Cortesía-redes sociales
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se trasladó rápidamente al lugar para acordonar la escena a la espera de Medicina Forense y comenzar con el levantamiento del cuerpo.

Foto: Cortesía-redes sociales
No se han revelado mayores detalles sobre la cantidad de disparos ni las partes del cuerpo donde recibió los impactos.

 Foto: Cortesía-redes sociales
Hasta ahora no existen pistas claras sobre los responsables, pero las primeras versiones indican que el atacante era un desconocido que se aproximó directamente a la puerta de la víctima y le disparó.

 Foto: Cortesía-redes sociales
